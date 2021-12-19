關懷身障運動　永達盃運動嘉年華3項賽事接連登場

高雄橋頭夢公園網球場舉辦的2021年「永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華」，本次運動嘉年華一共有輪椅棒球、輪椅羽球及輪椅網球三種賽事。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-19 16:59:37
18日輪椅羽球、輪椅壘球賽事接續昨日網球賽事相繼點燃戰火。壘球賽事方面，18日由新北市隊、桃園隊、高雄隊三隊相互進行交流賽，比賽過程中，三隊選手皆展現永不畏懼的精神阻擋對手的攻勢，雖然過程不時發生碰撞，翻車等現象，但選手們依舊努力到最後一刻，將運動家的精神發揮到極致。今日賽事桃園隊展現出絕佳的團隊精神與凌厲的攻勢，連續兩場完封對手獲得冠軍。亞軍之爭由高雄隊與新北市隊兩隊爭勝，由於兩隊實力旗鼓相當，過程中雙方互有攻勢，比賽張力宛如職棒賽事的總冠軍賽，最終結果高雄市隊驚險以8：7一分之差擊敗於新北市隊。
羽球賽事方面，首次採團體賽方式舉行，共有全國各地六隊報名參賽；本屆賽事除主要贊助者永達保險經紀人股份有限公司之外，羽球專業廠商李寧國際亦共襄盛舉大力贊助賽事選手獎品及比賽用球，有這麼多單位關心身選手們，讓選手們倍覺溫馨。因疫情的關係，各地的輪椅羽球好手非常珍惜本次的賽事，迫不及待地上場展現全部實力與對手切磋球技，享受久違的流汗快感。因本次賽事採循環賽制，各隊間纏鬥激烈互有勝負，優勝隊伍將遲至明日方能揭曉。
網球公開賽18日進行第二天賽事，晉級的選手不受寒領天氣影響，依舊充滿活力操控輪椅在球場上互別苗頭，熱血程度百分百，公開組網球賽經過多輪廝殺，最終由來自台北的鄭漢琮，與新竹市戴加揚晉級明日冠軍決賽。