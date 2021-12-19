不與全球富豪拚上太空 比爾蓋茲留地球盼消除窮國疾病
近年來全球富豪之間興起了太空旅行風潮，尤其世界首富特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）兩人還開設了宇宙探索公司SpaceX以及藍色起源（Blue Origin），目標是提高太空旅行的便利性。不過在兩人不斷加快宇宙探索腳步的同時，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）表示，沒有打算投資這些「地球外」的事業，認為地球上還有重要的事情要做，就是致力於消除貧窮國家的疾病，尤其是瘧疾與肺結核。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-19 18:51:56｜2021-12-19 18:53:42
根據《CNN》報導，比爾蓋茲是世界第四大富豪，但是有別於馬斯克或是貝佐斯展開太空競賽。比爾蓋茲認為，太空競賽是一個商業市場，雖然有助於發展衛星與網路連線技術，也能夠間接加強貧困國家的網路發展，或是在農業或是氣候變遷上有幫助。但比爾蓋茲認為，太空競賽不完全是出於慈善考量，他也希望富豪們有意願將自己的財富回饋給社會，畢竟他們有技術，不能、也不應自己獨享。
而他目前並沒有考慮參與太空競賽，因為現在消耗他更多精力的是更基本的民生問題。比爾蓋茲表示，他希望能夠讓貧窮國家擺脫可怕的疾病，尤其是瘧疾和肺結核，而這也是他的重點目標。
比爾蓋茲也不是說說而已，目前已經有相關實績。比爾蓋茲與前妻梅琳達創立的「比爾及梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）先前與阿聯合作，成功消除了非洲國家尼日共和國境內的蟠尾絲蟲症。蟠尾絲蟲症又稱為是河盲症，是在黑蠅叮咬之後，體內的蟠尾絲蟲傳播至人體，最嚴重可能會導致永久性失明。根據世界衛生組織數據，99%的河盲症患者遍佈於31個非洲國家。
比爾蓋茲表示，「既然尼日共和國能夠成為第一個完全根除河盲症的國家，代表著我們可以為整個非洲做到這件事情。」
比爾蓋茲表示，他對於2022年的期許就是，希望能夠消滅小兒麻痺症。「這對我來說十分重要且重大，如果阿富汗可以維持穩定，我認為有很高的機率將全球的小兒痲痹病例完全清零。」
不過比爾蓋茲表示，要消除疾病，目前仍有許多挑戰，由於全球各地的人大多沒有看到這些疾病存在，因此治癒疾病計畫的資金嚴重不足。比爾蓋茲呼籲希望能有更多的政府與慈善家能共同參與，投資非洲的醫療衛生能力，才能讓非洲的孩童能夠好好成長，受到良好的教育，進而支撐發展非洲的未來。