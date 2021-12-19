康熙小本子洩「天王偶像召妓」 郭世倫撇王力宏親揭真相
李靚蕾日前突然毀滅式踢爆王力宏出軌、約砲等淫亂行徑，讓對方瞬間從情歌王子變成大渣男，就有網友翻出10幾年前藝人郭世倫上《康熙來了》時，向小S爆料有一名天王級的偶像時常去酒店把妹、召妓，「康熙小本子」引發眾人好奇，對此，郭世倫本人昨（18）日也在臉書上暴怒，緊急澄清該名偶像並非王力宏。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-19 19:21:10
在2008年底的《康熙來了》中，有一集談論「演藝圈真的不能說的祕密」，郭世倫在節目上爆料，自己意外從酒店小姐口中接獲八卦，是一名在螢光幕前形象優良的天王偶像，私下上酒店卻玩很大，在小S的好奇之下，郭世倫決定將當事人寫在「康熙小本子」上，小S得知後也非常傻眼。如今王力宏爆出出軌醜聞，讓外界不免猜測當時郭世倫指的人就是王力宏。
郭世倫得知此事後，激動表示：「居然是客人和公司同事看到新聞問我這問題，大傻眼！在此給那些亂寫的人一巴掌！不是王先生！所以請某些沒文化的記者們，不要在未經證實的情況下，又到處抓10多年前的節目片段補風捉影。」喊話大家不要再消費王力宏：「這是人家的家事，就讓他們自己處理和面對，我們旁人沒資格說些什麼。」坦言一切只是綜藝節目的效果：「我曾受到的對待，不會讓你們再次對別人得逞，綜藝節目效果是不知道嗎？別亂借刀殺人，我的刀很重怕你們扛不起。」