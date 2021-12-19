科工館「天降喜蛋」全國創意實作競賽登場

第一屆「2021全國創意實作競賽~天降喜蛋」活動，今（19）日在國立科學工藝博物館盛大舉行，計有27隊共230餘位師生參加競賽，競賽融合藝術創作、體能訓練及探究實作等跨域的元素，提供國中及高中學生組隊參加，為國內的跨域學習提供一個非常有趣的交流平台。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-19 21:39:13
競賽項目包含十關的創意科普關關及八關天降喜蛋闖關，參賽選手用大會提供的材料包素材，進行競賽教具設計，包含降落傘、彩繪、載蛋容器、避震設計及配重，各隊伍需在時間內完成降落傘製作，並利用材料包內的材料，完成飛行報告單內容表格資料的填寫，以紀錄與表達實驗結果，各隊伍需依飛行報告單測量結果，決定降落傘載蛋的配重條件，需成功降落方能獲得計分。
科工館館長陳訓祥致詞時表示，這個競賽的發想是在去年12月，透過科工館同仁與陸軍官校洪偉清教授及屏東大學許華書研發長共同腦力激盪下，所推出的競賽規劃案，希望藉這個競賽能將多種跨域元素融合，以能激發團隊合作精神、同時將環境教育食安的元素放入活動。
屏東大學副校長林曉雯感謝科工館及陸軍官校的努力，讓這場充滿科學、藝術及體能的競賽在科工館「蛋」生。晁陽綠能休閒農場邱仕謙指出，今年由晁陽贊助競賽獎金與獎品，豐富的獎品包含55盒高營養的SPF蛋(俗稱疫苗蛋)、135盒SPF蛋捲及427張門票，以有效激發參賽選手的鬥志。
中正預校校長吳松齡也親自到場為預校的學生加油，鼓勵同學發揮團隊合作精神努力爭取佳績。總計畫主持人陸軍官校部主任表示，這個競賽經過一年推廣與不斷改進，因疫情的影響延至今日舉行，很多的團隊已等了近九個月，其中有很多隊伍是代表學校參加比賽，也有老師指導，讓科學實作融入課程有效啟發同學科學探究的精神。