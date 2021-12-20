阿爆擺人海戰術開唱　自豪原民陣仗媲美金曲獎

金曲大贏家阿爆（阿仍仍）最大舞台現蹤！她明年1月29日在台北流行音樂中心開唱，舉辦 《阿嘟運動演唱會》，將家鄉台東行之有年的運動會X音樂會的獨特形式，原汁原味帶到台北呈現給都會粉絲，阿爆興奮說：「原本要在8月舉辦，但遇到三級警戒，以為已經沒有希望，但沒想到如此幸運，順利拿到檔期，有多好運我就問！」阿爆也迫不及待跟粉絲喊話：「來就對了，不怕你不來，就怕你上癮！」





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▲許多工作因疫情取消，但阿爆很感恩演唱會還能排上檔期。（圖／上引娛樂提供）

出道18年的阿爆，即將迎來生平最大舞台，她將演唱會結合從小到大最愛的原民運動會，「我們原住民鄉和鄉的運動會，通常白天是運動比賽，晚上就變成唱歌跳舞的音樂會，超熱鬧的！」提到「阿嘟」這名詞，阿爆分享說原指「好姐妹」的意思，後來被廣泛運用變成一個流行語，也可以沿用到男生身上，「但對我來說，本來就是有很多不同族群的好朋友，不管是同性、異性，唱母語後認識的很多朋友，還有愛熱鬧的大家，都是我的阿嘟朋友們！」





此外，她也表示唱母語歌後，認識很多不同領域跨界、以及部落的孩子和新創的年輕人，「想把大家一起拉上台，讓新一代有舞台經驗，一起來學習！」幽默的她又話鋒一轉，笑說是自己怕無聊，「一個人唱太無聊了，我就愛熱鬧。」還打趣說自己是運用人海戰術，想把一些台東原汁原味、很厲害的表演藝術帶到台北來，表示若一時不方便去台東，「我把它搬到北流喔！」又爆料：「這次會有很多人，比我以往還多、比金曲獎還多！」阿爆誠摯邀請大家：「歡迎在快要過年、還沒放鞭炮之前，就先來北流跟我們熱鬧一波，一定會非常非常開心，非常期待大家來啊！」





▲《阿嘟運動演唱會》主視覺日前釋出，桃紅色非常亮眼、鮮豔，「仔細看有霓虹燈元素，是個運動酒吧概念！」（圖／上引娛樂提供）

《阿嘟運動演唱會》主視覺日前釋出，桃紅色非常亮眼、鮮豔，「仔細看有霓虹燈元素，是個運動酒吧概念！」她坦言要將北流變為原住民超大型夜店，又透露內容不只是運動比賽，也會有趣味競賽，「希望大家可以跟我們一起來參與，跟我們一起玩。」她也哀怨說：「耶誕和跨年都將在工作渡過。」但開心自己算幸運了，疫情期間還有不少工作，大多是幕後製作，目前主力放在準備演唱會。《阿嘟運動演唱會》20日晚上18:00正式開賣，購票請洽「iNDIEVOX」售票系統（https://reurl.cc/Zj07ja）



