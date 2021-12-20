不懼疫情影響　永達盃圓滿落幕期待明年再相見

2021年永達盃高雄國際輪椅網球公開賽暨身障運動嘉年華，19日進行最終賽事，本盃賽將全國各地輪椅網球、輪椅羽球、輪椅壘球好手齊聚於高雄橋頭輪椅夢公園，活動在頒獎後圓滿落幕。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-20 01:35:24
網球公開賽男子與女子單打分別由戴加揚、楊綵縈奪下本屆冠軍。男子網球單打公開組方面，「台灣輪網一哥」戴加揚開局手感火燙，接連發出多記ACE，展現發球優勢第一盤以6-0輕鬆拿下，次盤延續氣勢，不讓對手任何反擊機會，最終以兩個6-0直落二輕鬆取得勝利，收下冠軍。戴加楊表示「今日對手狀態不好，且國外選手因疫情無法參加，才能順利奪冠，希望疫情解除後能與國外好手切磋，也感謝永達保險經紀人支持身障人士的運動」。女子網球單打公開組方面，大賽經驗豐富的楊綵縈，不因身體疲勞所苦，依舊保持自身節奏，以6-1、6-0直落二力克對手順利奪冠。楊綵縈對自我要求甚高，賽後表示對手的實力都非常堅強，發現自己尚有加強進步的空間，期許自己能夠持續精進磨練。
羽球方面，經過兩天高張力的比賽，團體組部分由楊正忠、陳文瑞、吳宗吉組成的團隊獲得冠軍，未來組單打最終由台北的蔡昆芳以21-9、21-7獲得最後的金盃；先天患有小兒麻痺的蔡昆芳，從小不曾上過體育課，為一圓小時的夢想，今年三月開始接觸輪椅羽球，終於體驗到「運動流汗的快感」，本次能夠奪冠自己也感到非常驚訝，謙虛的說一切都是運氣，也很感謝永達保險經紀人對身障人士的照顧。
大會張思敏會長，特別感謝永達保險經紀人股份有限公司長期對身障人士的關愛與支持，提供熱愛運動的身障朋友最佳的舞臺，讓選手有機會互相競技交流，也感謝李寧國際、吉揚科技等廠商共襄盛舉，及所有工作人員、志工的辛勞；期待未來能吸引更多的人一同投入身障人士運動，扎根基層光耀全球。