價格決定意願 ─ Suzuki Vitara Hybrid S試駕

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新上市的Vitara Hybrid，主要的改款焦點都放在動力系統上，在外觀部分，僅有換上新樣式頭燈，在頭燈內多了一道藍色飾條作點綴，另外就是在車尾加了HYBRID銘牌，以示身分；至於在車內的部分，也都維持原樣，僅有在儀錶板內4.2吋多功能顯示幕中增加了動力流顯示功能；而本次原廠提供試駕的Vitara Hybrid S，也受到晶片短缺影響，沒有配上多功能觸控螢幕主機，但實際販售車型則會是標準配備。
接下來就進入改款重點，就是換裝48V輕油電混合動力系統，該套系統與Swift Sport搭載的相同，以1.4升Boosterjet渦輪增壓引擎，搭配48V ISG 整合式啟動馬達發電機所組成，最大馬力為129.2PS./5,500rpm，最大扭力為23.9kgm/2,000rpm，而輔助馬達則會依照鋰電池電量與行駛狀態，予以動力輔助，最大可輸出10Kw之功率與53Nm之扭力，並且搭配六速手自排變速系統。
本次新引進的Vitara Hybrid，同樣有二輪驅動的Vitara Hybrid S與四輪傳動的Vitara Hybrid Allgrip可選擇，不過在首批到港車輛中Allgrip車型數量不足，因此，原廠提供S車型予媒體試駕；實際試駕，第一個感受到的是，在動力輸出的力道部分，幾乎沒有因帳面數據減少而減弱，跑起來依舊十分清快，而且原本就不錯的操控感也完全維持住原本水準，藉由電動馬達的瞬間動力補助，激烈操駕時的瞬間加速衝勁甚至還略好過原本的汽油車款。
只是，這回Vitara Hybrid引進台灣後，最受消費者關注的焦點似乎都在價格上，Vitara Hybrid S與Vitara Hybrid Allgrip最終的建議售價分別為94萬與104萬，以過去汽油車型需以兩萬加購觸控螢幕主機的最終價格來比較，Vitara Hybrid在除了改配輕油電動力系統、其餘部分更動不大下，分別漲了5萬與10萬，其中Allgrip車型更是破了百萬，著實反應了成本，只是一口氣將車系價格帶向上拉了一級，在市場中可選擇性也大增，間接也削弱了Vitara Hybrid車系的競爭力，且在CUV當紅的年代中，可選擇的車款實在太多，即便Vitara Hybrid是唯一全車系皆配輕油電動力的一款，但除了這項特點，其他方面實在不算特別突出，就算節能表現亮眼，消費者仍可挑一輛配備更齊，價錢更實惠的車款，再把價差拿來加油用，畢竟同級車的平均油耗表現也不至於相差太多，在當前，節能以非高吸引力的特色；同時，Vitara Hybrid車系在同級距中也算是較資深的一款，與部分同級車的世代差距頗明顯，整體對比下來，讓Vitara Hybrid未來是否能延續曾經還算不錯的銷售表現，真的是有待考驗了。
| Suzuki Vitara S
| 長寬高(mm)
| 4170/1775/1595
| 軸距(mm)
| 2500
| 車重(kg)
| 1215
| 引擎型式
| DOHC 16V L4 渦輪增壓汽油+48V輕油電系統
| 排氣量(c.c.)
| 1373
| 最大馬力(PS/rpm)
| 129.9/5,500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 23.9/2,000
| 變速系統
| 六速手自排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 215/55R17
| 售價(萬元)
| 94