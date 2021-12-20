渣男「處理手法」羅志祥贏王力宏！網分析2關鍵：差很多

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對此，就有網友在PTT上以「為何羅志祥肯道歉止血，王力宏不肯？」、「羅志祥是不是比王力宏聰明一點？」為題發文，表示雖然當時羅志祥形象崩毀，但過程中沒有任何狡辯也算坦蕩蕩，第一時間止血發道歉文，到現在都快可以復出了；反觀王力宏，卻請別人幫忙給予反擊，若李靚蕾所述屬實，到時候反彈回來的傷害更多倍，「撇除已婚問題，就處理上，小豬是不是比王力宏聰明一點」？
此外，還有網友以「王力宏現在有當初的羅志祥黑嗎？」為題發文，表示羅志祥當初也是被女方連環爆，導致形象跌到谷底，但現在又回來發新歌、上跨年表演，「王力宏現在跟當初的羅志祥，誰比較黑」？
貼文一出，網友點出兩人的最大差別，「宏宏之前形象太好」、「羅不是很久以前就被說愛玩了嗎」、「是形象崩壞，自己捧太高」、「小豬本來就有那方面的風評」、「他的人設不允許他道歉」、「形象不一樣啊，一個人設太好」、「一個人設是玩咖，一個是完美音樂才子，根本不同情況」。
也有不少網友認為，「已婚」仍是一大關鍵，「當然是力宏吧，結婚的當然比沒結婚的嚴重」、「羅還沒結婚」、「黒多了，羅頂多只是愛玩，王力宏這個是結婚之後亂搞，然後對妻兒還很....」、「一個已婚 一個未婚，還是有差啦」、「至少人家未婚沒小孩，王可是結婚有小孩，沒盡到照顧家庭的責任」、「已婚跟未婚還是有差，更何況還有三個孩子，孩子可是無辜的」。（編輯：郭佩蓉）