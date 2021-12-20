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根據《CNBC》報導，白宮首席醫學顧問Dr. Anthony Fauci坦言，以BNT疫苗為例，雖然保護力受到Omicron變異株影響，但仍提供一定程度的保護力，尤其是降低「重症率」。施打2劑BNT在Omicron出現之前保護力可達80%左右，然而現在則是下降至33%。不過Fauci表示，在南非感染Omicron的患者在預防住院（重症）方面，兩劑BNT仍有70%的有效性。
而英國衛生安全局的調查指出，追加第三劑可使有症狀的疾病保護力增加到75%。另外，根據英國《衛報》報導中指出，製造BNT疫苗的藥廠公布的一項研究調查數據，發現接種第3劑的受試者對於Omicron的效力，相較接受2劑BNT疫苗對於原始病毒株的效力是一致的。因此，追加第三劑疫苗有其必要性。而在世界各國的專家，皆認為人民都應該要接種第三劑疫苗。
研究發現AZ+AZ+莫德納 效果最好
英國《衛報》報導的一項試驗發現，疫苗追加確實明顯提升免疫力。報導中引用了《刺胳針》發表的一項研究，英國Cov-Boost試驗的研究人員，測試了大約3000人的免疫反應，且這些人已經接種第2劑的AZ疫苗或BNT疫苗，其中接種2劑AZ疫苗之後再追加1劑BNT疫苗的受試者，一個月後抗體相較對照組高出25倍；而接種2劑BNT疫苗的人再追加第3劑BNT疫苗後，抗體上升了8倍多。
而該研究中最有效的是AZ混打第3劑全劑量莫德納（Moderna）疫苗，抗體更是提高了32倍；不過在英國的政策中，目前第3劑Moderna疫苗只施打半劑，而根據疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣仍維持提供半劑莫德納疫苗，暫時沒有改為全劑量的計畫。
假如民眾第1劑施打AZ疫苗，第2劑已混打mRNA疫苗了，究竟第3三劑該怎麼辦？中央流行疫情指揮中心專家小組成員李秉穎表示，目前指揮中心是建議大家「從一而終」，但不論前面兩劑施打的情形如何，目前各國研究指出，前後施打哪一種疫苗都沒有安全上的疑慮，民眾應依照自身狀況選擇合適的疫苗，假如民眾當初因第1劑AZ引發了不良反應，而選擇第2劑施打mRNA疫苗，當然第3劑就要持續選擇接種mRNA疫苗。
參考來源：
1.Fauci says Covid boosters work against omicron, no need for variant-specific third shot
2.Covid booster shots significantly strengthen immunity, trial finds
3.Three doses of Pfizer vaccine likely to protect against Omicron infection, tests suggest
資料來源：健康醫療網 第三劑疫苗怎麼選？ 國外研究：2劑AZ+莫德納效果最佳
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊