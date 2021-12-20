曾經訪台！捷克新外長檢討對中政策　推動人權外交

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馬尼次基法（Magnitsky Act）源自美國，內容主要是對侵犯人權的外國人實施凍結財產和拒絕入境等制裁。
利帕夫斯基還說，捷克將檢討對俄羅斯和中國的關係，他並強調身為歐盟和美國領導的北大西洋公約組織（NATO）一員對捷克安全和繁榮的重要性。
利帕夫斯基現年36歲，過去擔任眾議院外交委員會副主席時曾是「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，以對中國立場強硬聞名。他對台灣相當友好，10月底才與來訪的外交部長吳釗燮共進晚餐。
利帕夫斯基隸屬的海盜黨以政壇新生代為主力，重視民主、人權和自由等價值，視中國為監控人民的獨裁國家，主張捷克與俄羅斯和中國拉開距離。
海盜黨可說是捷克政壇對台灣最友善的政黨，在政策白皮書中支持與台灣來往，友台立場鮮明的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也是海盜黨成員。
捷克10月初舉行大選，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導的5黨聯合政府17日正式宣示就職。
根據5黨黨魁簽署的聯合執政協議，新政府打算扭轉總統齊曼（Miloš Zeman）親中、俄和反美、反對歐盟統合深化的路線，強化對美國、德國的關係，重拾前總統哈維爾（Václav Havel）以人權價值為導向的外交，帶領捷克回到西方。（編輯：韋樞）1101220