蕾神大戰王力宏專挑深夜！視網膜求全台停班課　網全笑瘋

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王力宏還否認李靚蕾在她未成年時就搞曖昧，「我與西春美智子（當時認識的名字是在2003年我的演唱會現場認識的，但是，後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄,裡面她還稱呼我陌生人，我和你說了永遠（好久）沒見，當時她已經26歲了,不是她暗示的未成年時期。」
還說：「李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象。一開始要了約2億人民幣。最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣，包括洛杉磯房子的一半投資，股票的一半等，還有每個月21萬人民幣的生活費，另外需提供保姆、司機專車、住家24小時打掃庸人，和免費住台北房子到18年等。這些都是因為一直希望靚蕾可以舒服的過日子，但她一直覺得這樣還是給的太少。」
而李靚蕾也在今（20）日凌晨1點多發文反擊，痛批王力宏不知悔改，更貼出心理師的專業分析，直指王力宏有「性成癮、自戀型人格」，自己長期遭受精神虐待、羞辱。
李靚蕾表示，王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麽都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟自己說過，「你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點，Nice try」，也貼出最新的5點聲明。
也因為王力宏、李靚蕾發文澄清、反擊的時間幾乎都挑在深夜，對此，網紅視網膜也在臉書發文並Tag「行政院人事行政總處」，求行政院宣布今（20）日全台停班課，並表示「中央流行疫情指揮中心如果即刻宣布四級警戒強制全民在家工作，大家還會異常配合不出門」，也讓大批網友笑瘋，紛紛留言，「笑死」、「早上八點送特休單，應該不會太晚」、「這場風暴襲擊全台，已遠遠超過停班停課標準」、「可以禁止王家人過23點發文嗎」、「力宏敢來挑戰蕾神之鎚」、「到底要熬夜幾天」、「根本比鄉土劇還精彩！韓劇也比不了」、「可能要停一個禮拜」。（編輯：郭佩蓉）