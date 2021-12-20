我是廣告 請繼續往下閱讀
媽媽帶著阿布進入診間後，隨即向楊醫師諮詢，醫師說：「在我的針灸門診中曾經治療過幾位妥瑞氏症的病人，雖然發病原因還不明，但確定是腦部的問題，透過頭皮針、耳針可刺激與改善腦部的異常迴路，對症狀有所幫助。」
▲中西醫整合針灸特別門診楊龍駿醫師
兒童保部發育尚未定型 及早治療是關鍵
妥瑞氏症的發病年齡平均在2歲到15歲之間，除了像阿布的症狀以外，有的患者還會發出一些沒有意義的聲音、一直罵髒話，或是重複別人的話，所以早期還把這種症狀稱之為「穢語症」。
看著阿布先前在學校被排擠，楊醫師也感嘆地說，從古至今眾人對於妥瑞症有很大的誤解，古代甚至會認為那是被「附身」，其實，妥瑞氏症是兒童的慢性神經生理機制的病變，這些行為是無法自我控制且是突然、短暫、反覆出現的。
楊醫師接著鼓勵阿布和媽媽：「其實妥瑞兒的智商是正常的，是因為腦部的神經傳導出現異常，也就是大腦皮質基底核跟額葉之間的動作聯繫出現問題，神經迴路異常放電，會使身體不自主的抽動，而在面對壓力或緊張時會讓症狀變得更明顯。」
用頭皮針、耳針進行刺激的話，由於腦部某些部位負責控制身體各種活動，假如眼睛或頸部出現異常反應，就會在頭上針對所屬部位進行扎針，楊醫師接著說：「用針灸刺激大腦，會使大腦皮質重組，並產生新的神經迴路，動作就會慢慢穩定下來。」由於兒童的腦部發展尚未定型，及早透過頭皮針調整，讓孩子能自主掌控身體的動作，因此越早治療越好。
症狀改善許多 阿布終於能好好上學
聽到此，媽媽不安的心有了一絲安定感，於是啟動一週一次的治療。在診間裡，阿布看到一根又一根針，感到害怕、甚至大哭，不過為了能治病，媽媽陪著阿布一次一次完成療程。第一週的治療後，媽媽觀察阿布不自主搖頭狀況有明顯減少，到第四次治療後，搖頭現象已不再出現，眼球飄移與眨眼也有減少。
直到第八次治療時，搖頭、眼球飄移與眨眼等非自主的動作都不再出現了，而目前仍繼續治療並時時觀察阿布的穩定度。阿布回到學校時，老師和同學也越來越能理解阿布的病況，阿布終於能好好學習、好好和同儕溝通，融入班級，媽媽也放心許多，實屬一大轉變。
資料來源：健康醫療網 7歲兒罹患妥瑞氏症遭歧視 「頭皮針」治療獲重生
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊