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王力宏深夜澄清網傻眼！奇葩留言刷一排　議員熬夜也在看

▲王力宏的「澄清文」卻也讓大批網友看傻，紛紛在底下留言，其中包含媒體小編、消防粉專，就連議員也來湊一咖，相當「熱鬧」。（左圖，翻攝王力宏臉書／右圖 翻攝王力宏IG）
▲王力宏的「澄清文」卻也讓大批網友看傻，紛紛在底下留言，其中包含媒體小編、消防粉專，就連議員也來湊一咖，相當「熱鬧」。（左圖，翻攝王力宏臉書／右圖 翻攝王力宏IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 09:32:09

王力宏被前妻李靚蕾「核爆級信件」曝光私下約砲召妓、劈腿等混亂的男女關係，多年的才子形象毀於一旦，而王力宏昨（19）日深夜發出聲明澄清，強調自己沒有對婚姻不忠；沒多久李靚蕾也再發文反擊，不過王力宏的「澄清文」卻也讓大批網友看傻，紛紛在底下留言，其中包含媒體小編、消防粉專，就連議員也來湊一咖，相當「熱鬧」。

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王力宏昨日深夜發了澄清文，強調自己一直活在恐懼中，而且沒有對婚姻不忠，還說李靚蕾對他獅子大開口討要8.8億贍養費，「我們的婚姻是從11月27號2013年到我們分居的8月5號2019年，5年又8個月的時間，是我活在恐懼、勒索和威脅之下。我們在一起沒多久，就懷孕了，我又驚又喜，因為我特別渴望有孩子，但我們當時還沒有走到談結婚的階段。」

▲王力宏於19日深夜終於發聲回應前妻李靚蕾，但內容漏洞百出，引發討論。（圖／王力宏臉書）
▲王力宏於19日深夜終於發聲回應前妻李靚蕾，但內容漏洞百出，引發討論。（圖／王力宏臉書）
王力宏還否認李靚蕾在她未成年時就搞曖昧，「我與西春美智子（當時認識的名字是在2003年我的演唱會現場認識的，但是，後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄,裡面她還稱呼我陌生人，我和你說了永遠（好久）沒見，當時她已經26歲了,不是她暗示的未成年時期。」

貼文一出，網友全看傻，「比8點檔還有戲」、「錢不是重點，但一整頁都是講錢」、「要半夜才發文，是想我們陪你不睡覺嗎」、「你們要不要讓人睡覺？」、「你有想過，我們明天還要上班嗎！現在還必須點個雞排不切小辣」、「記者：我三天三夜都沒回家了」。

其中，也釣出粉專小編、議員、醫師和知名人物來留言，像是新北消防發爾麵「不管多晚，我們一直都會守護大家的安全喔」；醫師謝宗學「原本以為會是王媽會開油罐車出來，沒想到是自己開轟炸機出來轟炸油田……」；媒體小編則透露「我在此代表全台灣所有小編感謝力宏不是半夜三點發」、「到底讓不讓人家睡覺」；高雄市政府警察局「夜深了，大家晚安，城市，由我們警察繼續守護」；甚至連民進黨議員高閔琳都熬夜看王力宏，並表示「今天行程已經跑一整天了，明早又是清晨六點有行程」。

▲王力宏在昨（19）日深夜發澄清文，釣出不少粉專、名人，甚至議員留言湊熱鬧。（圖／翻攝自王力宏臉書）
▲王力宏在昨（19）日深夜發澄清文，釣出不少粉專、名人，甚至議員留言湊熱鬧。（圖／翻攝自王力宏臉書）
而李靚蕾也在今（20）日凌晨1點多發文反擊，痛批王力宏不知悔改，更貼出心理師的專業分析，直指王力宏有「性成癮、自戀型人格」，自己長期遭受精神虐待、羞辱。李靚蕾表示，王先生，很遺憾的我們要走到這一步，真不堪。你為了保全你自己，真的什麽都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾混淆視聽。記得你跟自己說過，「你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾轉移焦點，Nice try」。（編輯：郭佩蓉）

▲王力宏發澄清文，讓大批網友看傻。（圖／翻攝自王力宏臉書）
▲王力宏發澄清文，讓大批網友看傻。（圖／翻攝自王力宏臉書）
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