蕾神爆王力宏半夜約滾床！網全愣：是誰 3天前早有真相
在李靚蕾日前下出通牒之後，王力宏遲遲沒有出面回應，直至19日深夜終於打破沉默，不過隨後卻遭到李靚蕾光速打臉，而其中一段描述兩人並未在相識後10年沒有見面時，提到「半夜2點約砲出來安和路找我聊到早上那次」，讓網友引發好奇到底是跟誰約，引發廣大討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 10:35:34
王力宏聲明中提到，與前妻李靚蕾是在2003年演唱會所認識，但後來大約有10年的時間都沒有聯絡，但李靚蕾在深夜一點多時在反擊暗酸「可能你的『朋友』太多記性不好，」開始提起兩人在演唱會認識後，還有許多約會的機會」，並透露地點包括吃飯、出遊，甚至爆出「還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2點約砲出來安和路找我聊到早上那次」。
對於該爆料，就有網友在PTT貼文指出「這句看不太懂，蕾神要表達的是，宏宏跟別人2點約砲在安和路結束後找蕾神聊到早上，還是宏宏跟蕾神2點約炮在安和路聊天到早上？」貼文一出，網友紛紛回應「去看第一篇文就有真相了」、「去複習第一篇文好嗎，是被拒絕然後在外面聊到兩點啊」、「第一篇有寫在外面聊天到天亮」。
事實上，仔細端看李靚蕾第一次發文的首篇聲明中，就疑似有提及同一件事，當時聲明寫道「再後來你當時還再跟前女友交往時，你半夜兩點打給我，問我要不要去你家陪你睡…我覺得很怪拒絕了，但也沒有多想。你說那你出來找我，那晚我們在外面聊天聊到早上，我也是後來才發現，原來你那時還是跟妳前女友在一起」無論是時間點還是聊天到早上，兩篇內容都有相互呼應。（編輯：張嘉哲）