移動樂園逾2千人次參與 林智鴻允諾每年鳳山辦慶聖誕
為實現「移動樂園」競選時政見高雄市議員林智鴻今(19)日特別舉辦「聖誕童趣移動樂園暨鎮北里歡樂二手市集」活動，現場超過2千人次大朋友、小朋友同慶聖誕節。林智鴻除承諾未來會聯同在地里長舉辦更豐富的「移動樂園」，更希望民主是場嘉年華，也期盼讓夢想和歡樂在鳳山持續實現，在城市的角落蔓延。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-20 10:58:35
「聖誕童趣移動樂園暨鎮北里歡樂二手市集」由林智鴻議員、鎮北里趙志成里長、忠誠里陳永壽里長共同主辦，規劃「移動樂園」氣墊活動與音樂表演、帕克運動學院泡泡足球，並邀請魔法氣球同樂，現場大朋友、小朋友爆場，熱鬧歡慶聖誕，立法委員趙天麟、民政局長閻青智、里長聯誼會會長蘇志明也到場共襄盛舉。
林智鴻表示，希望透過好玩的大型氣墊、輕鬆的音樂饗宴、歡樂有趣的互動，讓藝術文化深入社區與生活，樂園可以移動，未來將持續舉辦，守護孩子們開心的溫暖笑容！
林智鴻指出，每年鎮北里最熱鬧的二手市集，就在聖誕節前夕舉行，為了讓孩子家長們都開心，今年特別擴大規模，透過音樂演出、繪本互動、運動遊戲項目，引導孩子發揮體能與藝術欣賞的能力，很開心孩子們玩得開心。