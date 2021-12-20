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一帶一路帶不起經濟反成不安導火線　巴基斯坦海港爆抗議

▲瓜達爾是一個位於阿拉伯海沿岸，荷莫茲海峽外側的港口。瓜達爾被定位為「一帶一路」中巴經濟走廊的關鍵節點。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓜達爾是一個位於阿拉伯海沿岸，荷莫茲海峽外側的港口。瓜達爾被定位為「一帶一路」中巴經濟走廊的關鍵節點。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-20 10:52:27｜2021-12-20 10:52:36

中國倡議的「一帶一路」計畫的沿線國家近來頻頻傳出「買家懊悔」（buyer’s remorse）的狀況，在過去一個月以來，巴基斯坦港口城市瓜達爾（Gwadar）民眾不滿於中國建造的港口和其他項目未能帶來當初承諾的繁榮，近來抗議聲浪不斷，讓一帶一路計畫中的這顆「皇冠上的明珠」逐漸變成了火藥庫。

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位於巴基斯坦俾路支省（Balochistan）的港口城市瓜達爾，地處阿拉伯海沿岸、荷莫茲海峽外側，也因此瓜達爾被定位為「一帶一路」中巴經濟走廊（CPEC）的關鍵節點。中巴經濟走廊投資45至600億美元（約台幣1.7兆元），涉及基礎設施、能源和電信項目，是一帶一路沿線中國最大的單一投資國家。

但是過去一個月以來，大規模抗議席捲瓜達爾，民眾高呼著「給瓜達爾權利」，當地民眾提出的訴求包括：結束足以影響漁民生計的非法拖網捕撈行為，放寬與伊朗的貿易限制，以及放寬城市安檢站。

雖然瓜達爾過去也有抗議等集體活動，但是這次抗議的活動規模、持續時間與多元性，以及出現了大批婦女、孩童的參與者，都屬於前所未見，且這波抗議活動又是由溫和伊斯蘭政治家所領導，抗議地點則是世俗民族主義者主導的港口都市，也讓抗議活動格外特別。

▲儘管由中國主導港口發展，卻沒為當地創造就業機會。瓜達爾經濟仍以捕魚、自伊朗走私柴油，以及販毒為主。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管由中國主導港口發展，卻沒為當地創造就業機會。瓜達爾經濟仍以捕魚、自伊朗走私柴油，以及販毒為主。（圖／美聯社／達志影像）
瓜達爾原先巴基斯坦政府寄望中國，透過一帶一路計畫，將這宛如死水的漁業城市，轉換為聯通區域的關鍵節點。但從瓜達爾正進行的抗議活動可以看出，巴基斯坦與北京的掠奪性經濟權力，讓瓜達爾居民沮喪且憂心生計面臨威脅，以及巴基斯坦政府寄與厚望的瓜達爾發展模式，正式宣告失敗。

瓜達爾經濟無法起飛，除了建設腳步過於溫和，還有連接港口與高速公路網路的連結通道延宕多年，再加上瓜達爾各項指標相當差，飲用水稀缺、由伊朗進口的電力不但供應不足還不可靠。對於以漁民撐起整座城市經濟的瓜達爾來說，情況不但沒有改善，反而更糟了。

中國主導港口發展幾乎沒有為當地創造就業機會，瓜達爾經濟仍以捕魚、自伊朗走私柴油，以及販毒為主。還有漁民們被迫離開離開傳統捕魚水域，取而代之的是深海拖網漁船，其中一些據稱是中國人所有。

另外當地人在通過安全檢查站時，必須反覆進行身份識別和登記，讓他們感到被羞辱，因為設立檢查站是為了保護港口、中國公民和資產以及巴基斯坦官員。且隨著外國人湧入，當地人憂心會遭到邊緣化之外，文化上的差異也讓他們感到不被重視，甚至被受干擾。

在民眾抗議即將滿月時，巴基斯坦政府終於點頭答應漁民要求，保障其生存方式，讓這波抗議暫時落幕。儘管有希臘比雷埃夫斯港（Piraeus）與阿拉伯聯合大公國哈里發港這樣成功的例子，一帶一路為瓜達爾帶來的卻不是經濟繁榮，而是滿滿的不安以及火藥味。

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