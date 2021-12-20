一帶一路帶不起經濟反成不安導火線　巴基斯坦海港爆抗議

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但是過去一個月以來，大規模抗議席捲瓜達爾，民眾高呼著「給瓜達爾權利」，當地民眾提出的訴求包括：結束足以影響漁民生計的非法拖網捕撈行為，放寬與伊朗的貿易限制，以及放寬城市安檢站。
雖然瓜達爾過去也有抗議等集體活動，但是這次抗議的活動規模、持續時間與多元性，以及出現了大批婦女、孩童的參與者，都屬於前所未見，且這波抗議活動又是由溫和伊斯蘭政治家所領導，抗議地點則是世俗民族主義者主導的港口都市，也讓抗議活動格外特別。
瓜達爾原先巴基斯坦政府寄望中國，透過一帶一路計畫，將這宛如死水的漁業城市，轉換為聯通區域的關鍵節點。但從瓜達爾正進行的抗議活動可以看出，巴基斯坦與北京的掠奪性經濟權力，讓瓜達爾居民沮喪且憂心生計面臨威脅，以及巴基斯坦政府寄與厚望的瓜達爾發展模式，正式宣告失敗。
瓜達爾經濟無法起飛，除了建設腳步過於溫和，還有連接港口與高速公路網路的連結通道延宕多年，再加上瓜達爾各項指標相當差，飲用水稀缺、由伊朗進口的電力不但供應不足還不可靠。對於以漁民撐起整座城市經濟的瓜達爾來說，情況不但沒有改善，反而更糟了。
中國主導港口發展幾乎沒有為當地創造就業機會，瓜達爾經濟仍以捕魚、自伊朗走私柴油，以及販毒為主。還有漁民們被迫離開離開傳統捕魚水域，取而代之的是深海拖網漁船，其中一些據稱是中國人所有。
另外當地人在通過安全檢查站時，必須反覆進行身份識別和登記，讓他們感到被羞辱，因為設立檢查站是為了保護港口、中國公民和資產以及巴基斯坦官員。且隨著外國人湧入，當地人憂心會遭到邊緣化之外，文化上的差異也讓他們感到不被重視，甚至被受干擾。
在民眾抗議即將滿月時，巴基斯坦政府終於點頭答應漁民要求，保障其生存方式，讓這波抗議暫時落幕。儘管有希臘比雷埃夫斯港（Piraeus）與阿拉伯聯合大公國哈里發港這樣成功的例子，一帶一路為瓜達爾帶來的卻不是經濟繁榮，而是滿滿的不安以及火藥味。