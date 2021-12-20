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台灣的肝癌多由B肝與C肝進展而來，5種主要治療方式包括肝臟移植、肝臟切除、射頻燒灼手術、肝動脈栓塞，以及標靶治療、免疫療法等全身性療法。醫師表示，肝臟移植主要適合肝硬化嚴重、腫瘤不嚴重的病人；切肝適合多數病患，視術後肝功能能否負擔身體需求而定；射頻燒灼術則較適合腫瘤小於3-5公分，且非臨近重要血管的病患；肝動脈栓塞則是利用化學藥物、放射性元素等栓塞供應腫瘤的血管，讓腫瘤凋零。
收治案例的臺中榮民總醫院一般外科羅少喬主治醫師指出，一般統計上來說，只要走到肝動脈栓塞治療，大部分病患平均存活期約在20-22個月，主要能進行根除性治療的，也就是病人腫瘤完全移除的治療方式，一般認為只有肝臟移植、肝臟切除、以及射頻燒灼手術。
換肝適合肝硬化病人 切肝注重綜合評量爭取機會
「很多肝硬化的病人身上，可能沒有辦法接受燒灼、栓塞、切肝這樣的治療的，換肝是他唯一的選擇。」羅少喬醫師進一步表示，肝臟 切除手術復發率約有7成，也因為復發率高的關係，病患在術後必須接受密集的追蹤，一旦肝癌復發，就能重新評估前述5種治療方法接受治療，「其實大部分病人可以多次手術，甚至有開2次、3次，從此不再復發的病人也是有的。」
許多病患對於肝臟切除有所卻步，其實目前手術進步，以臺中榮民總醫院為例，執行腹腔鏡手術切肝，患者平均3-5天即可出院。然而左右能否手術的剩餘肝臟體積也並非絕對因素，羅醫師坦言，有些病患過去評估無法開刀，但後來會診其他醫院卻能進行手術，其實是取決於術前評估是否準確，而且必須綜合評量病患的其他共病。中榮團隊不僅提升手術技術及術後照護品質，更加強術前肝功能的評估作業，為每一位肝癌患者，盡可能爭取手術機會，因此醫師呼籲，民眾若不幸確診肝癌，建議多方會診評估，尋求第二意見，以利爭取更長的存活期。
資料來源：健康醫療網 她肝腫瘤12公分 險錯失根治性治療機會
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