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特企／凱渥Ｘ蝦皮聯手創造直播電商新格局！

▲凱渥蝦皮線上秀，創造直播電商新格局！（圖／品牌提供）
▲凱渥蝦皮線上秀，創造直播電商新格局！（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-20 11:23:14

傳統時尚走秀造就了名模魅力和品牌形象，而17號一場在蝦皮網站的線上秀，有別以往的少數人看秀的體驗，讓大眾都能透過網路直播有如親臨現場。更找來執國內時尚界牛耳的凱渥合作，加上運用最新互動科技，打造了別開生面、即看即買的購物元宇宙。

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這次短短的一個小時搶購時間，創造了百萬銷售營業額，一小時的總體觀看數破10萬，按讚數18.2萬，同時在線人數達到兩萬人(不含重播數據)，數據甚至超越雙12，多個品牌單品都瞬間被秒殺斷貨，也讓更多時尚品牌反思電商直播是否能夠有更多創新的可能。凱渥電商部門負責人表示，此次熱銷商品平均單價落在2000元上下，以時尚、戶外、運動單品居多、顯現市場中後疫情時代宅時尚的爆發力。

凱渥擁有豐富的時裝秀現場的經驗，在這次疫情期間也進行轉型升級，觀察到消費者習慣的改變，首次將時裝秀與電商結合，讓消費者在觀賞時裝秀的同時，也能直接進行下單購物，這樣的形式將原本的直播模式帶到了新的思維高度，誰說潮流時尚品牌進行電商直播，不能增加品牌價值！這次凱渥的首次嘗試打破了消費者對直播購物的認知。

凱渥結合了多家潮流時尚品牌進行首次嘗試，其中包含來自新加坡的服飾「LITTLE MATCH GIRL」、台灣街頭男裝「BADGE」、運動時尚服飾「YUYU」、法國設計師品牌包「nat＆nin」以及德國百年飾品品牌「Thomas Sabo」。讓消費者在享受時尚洗禮之外，也能滿足線上購物的快感。本次活動除了線上觀看外，還特別邀請到明星、KOL們親臨現場體驗盛大的時尚趴，包含Judy Chou (啾蒂俏)、黃尹宣(EASON)、楊秀蓉(Janet)、徐瑋吟等名人皆現身到場。

而開場嘉賓由近期開設Podcast「阿路八」圈粉無數的組合路嘉欣(小路)和趙逸嵐(小8)所擔任，一開場活潑無俚頭的對話立馬笑翻網友，紛紛留言「一進來就笑到停不下來哈哈」、「小路 小8默契也太好XDD」、「好希望在現場看到本人哦!」。

凱渥集團董事長吳鋒表示，在疫情時代很多品牌都在尋求創新突破口，身為模特時尚圈的第一品牌凱渥，也在創新領域中嘗試各種可能性，踏出成功的一步，在線上購物漸漸成為主流消費者習慣的同時，也讓時尚潮流品牌能跟得上直播電商的潮流，誰說「時尚精品不能直播帶貨」？這樣的模式由凱渥領頭，將帶起一波時尚電商直播的風潮。

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