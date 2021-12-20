全國唯一　高雄券對接中央加碼券消費額度已逾億元

高雄市政府為加速振興疫後經濟，首創高雄券對接中央加碼券，只要持加碼券或五倍券消費滿500元即送100元高雄券，快速引導加碼券至高市府合作店家消費。初步統計各加碼券累計在高雄消費額度已超過1億元。高市府也表示，只要商家短缺高雄券各單位均立即以「最速件」處理，在最短時間內解決短暫空窗，不讓消費者空手而歸。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-20 11:29:40
為實現市長陳其邁照顧小商家的政策，高市府徹底發揮中央振興資源，針對目前農遊券、動滋券、國旅券、i原券、客庄券、藝FUN券及地方創生券均能對接高雄券，成功吸引全國民眾到高雄落地消費。副市長史哲也強調，在精準振興成效逐步展現的此時，有賴所有高雄券的合作夥伴商家、市府同仁們、一卡通及高銀的共同努力，市府將持續作為振興商家的強力後盾。
為擴大加碼效益，市府也結合業者推出多項優惠活動。觀光局攜手各縣市旅行公會推出多項套裝行程，一起把「旅客往高雄送」。農業局及客委會推出抽獎活動，加碼送出iPhone13等大獎。原民會邀請知名藝人促銷原鄉特色商品。而各業者也積極搶攻大餅，彌陀漁會消費滿2,000元送石斑魚一尾，梓官漁會持2張農遊券消費送100元門市禮券。得恩谷生態民宿、烏巴克創藝工作坊及馬里山咖啡農場推出每人500元的體驗行程。Eriel愛莉兒、中外餅舖、魚之達人、原鄉緣紙傘文創廠等地方創生店家也都有滿額送活動。以上滿滿的優惠和加碼，就是要聯手吸引各地民眾前來高雄消費。
高雄券對接中央加碼券是全台最優惠的地方振興加碼方案，合作店家也紛紛反映高雄券、五倍券及加碼券的三重加乘效果驚人，不僅是紓困更有效提振買氣，振興高雄經濟。而接下來的「2022高雄跨年晚會」及「2022台灣燈會在高雄」，更是全台民眾絕對不可錯過的盛會，高市府也特別呼籲，請民眾趕緊拿著手中還捨不得花的五倍券，以及幸運抽中的加碼券，一起來到高雄觀光及消費賺高雄券，絕對是新的一年最精彩正確的選擇。