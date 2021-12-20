協商絕非漫天開價！日盛金工會：若富邦無善意溝通將抗爭
富邦金控併購日盛金控為國內首件金金併案例，有關員工權益事項協商結果也受關注。雖然12月17日富邦金表示已針對合併的員工安置方案主要條件達成初步協商共識，但日盛金控暨其子公司企業工會今（20）日發出聲明表示，該場與日盛金控子公司各別的協商會議，日盛金工會並未參與，不代表日盛金工會立場，團協內容過於簡化且未對於不利日盛員工權益的條件表述，因此，未來團協協商所有內容，一切仍以日盛金工會與富邦金正式協商達成共識後為準，並強調富邦金協商代表總以自提的版本要求本工會同意，若富邦金仍不願進行善意溝通，工會迫於無奈，將會採取抗爭手段，向社會大眾與主管機關表達訴求。
記者顏真真/台北報導
2021-12-20 11:39:06
日盛金工會指出，自今年7月2日起本工會與富邦金共進行6次針對團體協約的協商會議，前4次富邦金協商代表皆以未實質進入日盛金為由，拒絕協商團體協約，直至10月6日第5次協商會議，才真正第一次討論員工安置計畫，但很遺憾，10月20日第6次正式會議開始，富邦金協商代表即表示沒有協商空間了，令本工會代表相當錯愕，協商進度因此暫停。
日盛金工會表示，雖有2至3次的私下會談，但截至目前為止，針對優離、優退及留任員工獎勵等相關條約在內的員工安置計劃草案，尚未能達成具體共識。日盛金工會積極把握時間為工會會員爭取權益，並感謝金管會與全金聯協助，日盛金工會與富邦金也已商訂12月29日進行第7次正式協商會議。
不過，日盛金工會說，日盛銀行工會僅代表銀行工會立場和富邦金達成初步共識，日盛金工會予以尊重，但不代表本工會立場。對於首宗金金併，日盛金工會強調，日盛成立60年，日盛金在現任員工認真努力下，成為獲利穩定成長的公司，其具備的成長條件與同仁專業素養皆與過往單一銀行或壽險公司因經營不善問題而合併的案件不同。
日盛金工會說，在保護員工的權益上，提出適合日盛金員工的安置計畫與優離、優退方案，一切皆有數據與論理基礎，絕非漫天開價、開出不合理的協商條件，無奈富邦金協商代表總以自提的版本要求本工會同意。日盛金工會期盼與富邦金良性溝通，在金管會公開強調一定會監督富邦金保障員工權益的宣示下，希望可以早日達成共識，創造勞資雙贏，但若富邦金仍不願進行善意溝通，日盛金工會迫於無奈，將會採取抗爭手段，向社會大眾與主管機關表達訴求。