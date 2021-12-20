小S被問到王力宏突道歉 自曝「邀周杰倫上節目」較安全
小S（徐熙娣）近來強勢回歸螢光幕，主持由姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人網路節目，邀請林志玲等大咖藝人一同上《熙娣想聊》，就連「經典舊愛」黃子佼也不吝於邀請。小S今（20）日出席《熙娣想聊》記者會時，被問到第二季會不會邀請剛離婚的王力宏參加，她面有難色地跟大家道歉：「如果你們是要問有關於汪，或是王這一類的，我向大家道個歉，我都不會做出回應，請大家不要再用迂迴的方式問我。」並表示第一集已經決定要找周杰倫，意有所指地說：「因為他目前為止應該是比較安全的，希望大家可以好好保持下去。」
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-20 19:30:51
近來王力宏私下荒天酒地的行徑被爆出，網友翻出10幾年前藝人郭世倫上《康熙來了》時，向小S爆料有一名天王級的偶像時常去酒店把妹、召妓，並寫在「康熙小本子」上，引發外界好奇該偶像就是王力宏本人，對此，小S坦言根本不記得有錄過那一集：「因為康熙實在太久遠了，我也是看到網友剪出來才知道。」強調已經忘記該紙條上寫的對象。
近來李靚蕾勇敢替孩子發聲的行爲廣受好評，至於同樣身為人母的小S，第二季有沒有打算找對方談心，小S僅回：「你可以去問問他。」隨後又被問到李靚蕾的文筆如何，小S面對鏡頭嚴肅表示自己不想要談論別人的八卦：「我人生要跟隨的事太多了，我真的很不愛追八卦，這是別人的家務事，我不需要窮追猛打，甚至只是為了跟他人交涉，當然還是希望大家都好。」