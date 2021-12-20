小S預告「汪汪汪」跪著訪大S 怕老公因一件事提離婚
小S（徐熙娣）近來強勢回歸螢光幕，主持由姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人網路節目，邀請林志玲等大咖藝人一同上《熙娣想聊》，就連「經典舊愛」黃子佼也不吝於邀請。小S今（20）日出席《熙娣想聊》記者會時，小S透露大S製作完節目後，就開始很悠哉的過生活，也會邀請對方參加第二季，至於訪談尺度，小S笑說：「我會跪著訪，可能在她面前『汪汪汪』，問她喜不喜歡狗，還會不會養狗之類的。」
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-20 20:25:49
小S表示目前已經邀請大S參加第二季的錄影，不過還是有可能會被拒絕：「我會努力嘗試，但如果我現在把她逼太緊的話，她就會對我暴怒、和我斷交一陣子，但我不管她，我先把第一季順利播完再說。」小S透露《熙娣想聊》的尺度可能不適合老公觀看：「他每次都跟我說我太OVER，所以我不會主動邀請他。」還開玩笑說如果老公真的看到，就看到對方屆時會不會拿出離婚協議書，發現說錯話後，又趕緊改口：「我不要神預言發生在我自己身上，我們會永遠相愛下去。」
《熙娣想聊》從12月23日起，每周四會獨家在CATCHPLAY+影音平台更新上架，首集來賓直接邀請小S的舊愛黃子佼，與Lulu（黃路梓茵），至於為什麼會選擇黃子佼，她坦言：「很想知道他結了婚之後的生活會是什麼樣子？是不是也會像以前一樣對老婆安排許多驚喜？」黃子佼也相挺到底，並大力稱讚：「小S的主持幽默是很難被取代的，提問都這麼犀利，每一集都歪樓，她都沒有在跟你客氣的！」