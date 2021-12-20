只許州官放火？英相被抓包　防疫期間開派對喝酒狂歡

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報導指出，這張照片拍攝於2020年5月15日，報導引述消息人士說法，強生與與幕僚群聚約15分鐘，還建議首相官邸一名助理「喝一杯，來擊退新冠病毒」。還有知情人士透露，當時有將近20名員工在花園裡享用紅酒以及披薩，其中一些待在唐寧街10號內的辦公室，其他人則進入花園，他們聲稱「一些員工一直喝到深夜」。
就在拍下照片的同一天，英國前衛生部長漢考克（Matt Hancock）才召開記者會，敦促人們「遵守規定、不要利用週末的好天氣進行集體社交」。根據當時英國的防疫規定，家庭之間的社交僅限2人，且只能在戶外、相距至少2公尺見面，至於工作場所則只有在「絕對必要」的情況下才能舉行面對面會議。
對此，強生的發言人回應，表示強生和工作人員「一直在花園裡工作」，但是並沒有提到關於喝酒以及社交距離的指控。首相官方發言人表示，「在夏季的幾個月裡，唐寧街的工作人員經常使用花園舉行會議。首相也在2020年5月15日（照片拍攝日期）的整個下午舉行一系列的會議，包括在記者會後與當時的衛生和護理部長及其團隊在花園裡進行簡短會談，且首相在晚上7點隻後就反回它的著所，後來只有少數需要工作的員工留在花園」。
在照片曝光之後，英國工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）形容這宛如「甩了英國公眾一記耳光」，並稱「首相向我們一再表明，自己並不在乎為其他人制定的規則。當我們直到最近才能外出散步，但首相的夜晚卻是喝酒狂歡度過」。
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