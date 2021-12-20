新竹升格林智堅再選？民眾黨發言人：低估民進黨無恥程度
總統蔡英文昨日邀集府院黨高層開會，綠營擬推動新竹縣市合併升格，若合併升格成功，新竹市長林智堅就可以再選新竹。對此，台灣民眾黨發言人張清俊以歌手王力宏的歌詞「多的是你不知道的事」，嘲諷低估了民進黨無恥的程度。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-20 14:23:50
張清俊質疑，「竹竹併」具發展性的目的，是擴大新竹地區的財政規模，民進黨不思解決「財政收支劃分法」這種根本問題，卻走巧門在「地制法」上面微調一個字？現行地制法第四條第一項規定，「人口聚居達125萬人以上，『且』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。
張清俊指出，原本升格直轄市，要達到人口以及特殊需要兩項要件，如今民進黨要把「且」改成「或」，未來只要符合其中一項要件，縣市就可以提出升格。姑且先不論台灣有六都，已經完全超量，未來一旦修法，有哪一個縣市會說自己在「政治、經濟、文化及都會區域發展上」沒有特殊需要？
張清俊指出，每個縣市都有需要啊，大家都缺錢，沒能升格的就淪為三等國民嗎？政府不解決財政收支的分配問題，而只修地制法，那這部法乾脆改名叫「林智堅專法」，民進黨也就不用遮遮掩掩，勉強自己講一堆冠冕堂皇的鬼話。