王力宏「願意麵對」意外引爆食慾！電商火速促銷萬人朝聖
王力宏婚變風波越演越烈，正宮老婆李靚蕾、小三前女友By2 Yumi、王爸爸等相關人士，每晚深夜長文開戰，讓群起吃瓜的網友們苦喊「好幾天沒睡」。昨（20） 日噤聲錯過下午三點道歉時限的王力宏，晚間終於發出聲明，卻因通篇文辭不通、連老婆名字都寫錯等敗筆，慘遭關心新聞的眾人詬病。沒想到聲明中一句「願意麵對」諧音錯字，激發大家食慾與創意，電商蝦皮購物率先發出「孩字跟庸人都愛吃的台式意麵」引發1.4萬人按讚朝聖，知名網紅旁白鴿更找到主人翁吃麵的梗圖，揶揄「失敗的麵」，蔚為話題。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-20 14:22:19
「優質偶像」王力宏證實離婚，意外掀起婚內出軌的不忠渣行風波，話題延燒數日天天有新進度，被戲稱為2021年末追劇首選。男主角王力宏好不容易正式發出聲明，卻因全文語意不清、錯字連篇被大眾詬病，尤其連老婆名字都寫錯的失誤，成為眾矢之的。
王力宏在文中稱老婆是「西春」美智子、提及三個寶貝「孩字」、打掃「庸人」等錯字，被揪出一一檢視。但一句「願意麵對」的諧音錯字，將戰火從娛樂線燒至美食領域，被網友譏諷深夜追劇果然肚子容易餓，想吃意麵了。
電商品牌「蝦皮購物」腦筋動超快，馬上發出「孩字跟庸人都愛吃的台式意麵」，附上超香連結，成功吸引1.4萬人按讚朝聖，破千次分享及留言，不只吶喊「笑死」，網友們還幫小編謀福利，紛紛提醒「小編該加薪了！」
知名網紅「旁白鴿」更找到王力宏吃麵的照片，一起發文「我願意麵對妳所有的要求」並Hashtag ＃失敗的麵，再留言揶揄「懂吃」，獲得網友近4千人按讚，熱烈討論主人翁文筆。
一時群起響應吃麵，除了主角意麵，連義大利麵、關廟麵都來湊熱鬧，眾多餐飲品牌共同出聲要和大家「一起麵對」，更直說「感謝宏宏推廣」。