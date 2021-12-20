在台國際生體驗梨山部落旅遊 直呼太好玩

疫情發生後，選擇留在台灣的外籍學生不免讓遠在千里之外的親人擔心，為了讓家鄉的父母知道外籍生在台灣過得很好；交通部觀光局參山國家風景區管理處 (19) 日特別與 Friendship in Taiwan(FIT) 旅遊組織合作，由中華觀光管理學會帶領法國、巴拉圭等 10 個國家來自全國 11 所大學的 21 名外籍生，到梨山地區完成三天兩夜部落體驗，藉由外籍生的分享宣傳，增加梨山觀光的國際知名度。

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參山處代理處長曹忠猷表示，長期不能回國的外籍生不免孤單，參山處特別與 FIT 及中華觀光管理學會合作，帶領巴拉圭、法國、烏克蘭、尼泊爾、馬來西亞、印尼、越南、緬甸、印度及日本等 10 國 21 名各校在學外籍生參訪梨山，在昨日完成外籍生夢幻旅程。

曹忠猷指出，三天行程分別到新佳陽、梨山及環山等部落體驗部落文化與生活，並參觀最近很熱門的山谷燈光節。佳陽社區發展協會安排體驗原住民射箭、織布、鋸木、獵人步道巡禮等成年禮活動技藝，認識泰雅族紋面、彩虹橋等文化意涵。外籍生難得接觸台灣原民文化，對泰雅族特有的紋面特別感到興趣。

▲參山處安排採收甜柿工作體驗，讓外籍生深入了解梨山產業文化(圖／參山處提供2021.12.20)

參山處同時安排採收雪梨及甜柿工作體驗，也在茶園中品茗認識高山茶，讓外籍生深入了解梨山產業文化。曹忠猷強調，透過這次外籍生的參訪，了解梨山推動入境部落觀光仍有許多要加強的外語接待能力及導覽設施，必須盡速改善加強培訓。希望也藉由外籍生的分享宣傳，增加梨山觀光的國際知名度，建立觀光品牌。

來自越南的學生 Pham Ngoc Anh 感動的表示，部落的朋友非常溫暖又有才華，即使 5 度的天氣也讓她深深愛上梨山，這裡有美麗的山脈和茶園，更有好吃的水果，她認為每個人一輩子都至少要去體驗過一次的部落生活，希望有機會可以帶越南的朋友來走走。

來自印尼的 Wachidatin Nisa'ul Chusnah 則說，我來自熱帶國家，從未見過像梨山如此漂亮且五顏六色的樹葉。梨山是個美好的地方，擁有壯觀的山景、果園、茶園，以及友好的部落原住民們，來自異地的她深深體會到台灣的友善與關懷。

法國學生 LAM Anne-Sophie Ying Hui 則說，梨山是個讓我覺得即使呆上一整年都不足以探索完的神奇地方。每個季節都有它的魅力和特色。在這裡嘗過的茶香、甜柿子、多汁的梨子、美味的蘋果（梨山原住民叫他們三寶），讓我這個國際美食家感到很幸福！我還想再來梨山一次嘗嘗桃子和荔枝，在櫻花樹下漫步，看令人歎為觀止的山景、天空以及隨著季節變換顏色的樹。每次來到梨山，都會體驗到不一樣的美好回憶。

參山處表示， (FIT) 是非營利性旅遊組織，由熱心的台灣媳婦馬來籍的新住民賴淑薇發起，為所有在台灣學習的外國學生規劃和安排旅行，目標是結合在台灣繼續接受教育的外國學生的力量，成為推廣真正的台灣的種子，透過社群及口碑行銷，讓外籍生都成為台灣觀光大使。

FIT

旅遊組織指出，在疫情期間，許多外國學生面臨著回家還是留在台灣的艱難的決定。對於那些選擇留下的人，國人真誠地希望他們在台灣保持快樂和健康。也希望藉由外籍生的參訪能讓外國遊客更深入認識台灣。