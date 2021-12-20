聖誕前夕大血拚！專家憂「超級星期六」淪「超級感染日」
新冠疫情與Omicron變種病毒擋不住美國人的消費慾望，由於18日是聖誕節前最後的周末，過去也被美國零售業稱為「超級星期六」，是全年業績最好的大日子。根據業界估計，今年約有1.5億名美國民眾當天上街和上網採購聖誕禮物，美國白宮傳染病專家佛奇博士（ Anthony Fauci）卻擔心「超級星期六」淪「超級感染日」，在聖誕假期旅行期間導致Omicron大肆傳播。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-20 14:29:17
全美零售協會（NRF）調查顯示，今年會在超級星期六透過實體店面與網路購物消費者逾1.48億人，比起去年同期1.5億人來說還要低，但高於2019疫情前的1.47億人。此外，今年聯邦快遞（FedEx）和美國郵政署亦定出15日為節前宅配到府最後期限，之後若想要準時配送會被額外收費，因此不想多花錢的民眾只好親自出門購物，人流追蹤公司Placer.ai亦觀察到，今年超級星期六的「出門購物」人潮確實比去年多，網購的比例則有所下降。
不過在新冠疫情的傳播之下，消費者不但得面對全球性的供應鏈問題，導致商品缺貨、漲價以外，還可能因為出門採購聖誕禮物，接著在假期返鄉團聚、旅行而感染新冠肺炎，讓美國的「超級星期六」變成「超級傳染日」。美國防疫專家佛奇對此便警告，Omicron變種具有極高的傳播能力，這也是為何現在能在世界範圍內肆虐的原因，同時表達對聖誕假期民眾出遊的擔心，「如果事情繼續像現在發展，我們的醫院將承受很大的壓力」。
在記者會上，佛奇也呼籲人們需要採取預防措施，包含戴口罩、維持社交距離等防疫措施也必須回歸，此外他也敦促更多民眾接種疫苗和加強劑，他認為「接種疫苗和加強疫苗的感染者與從未接種過疫苗的感染者之間，在致命風險方面存在重大差異」，並補充表示「完全接種疫苗的情況較佳，最好的保護措施就是完整接種疫苗和施打加強劑」。
※【NOWnews 今日新聞
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