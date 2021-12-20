近6成民眾估明年通膨率會超過2% 這因素股市樂觀度也降
國泰金控今（20）日公布今（2021）年12月國民經濟信心調查結果，在新冠肺炎Omicron變種病毒傳播，導致邊境管制趨嚴下，景氣展望指數下降，大額消費意願受抑制，更有57%的民眾預期明（2022）年通貨膨脹率將高於2%，而且隨著近期國際股市走勢震盪，民眾對股市的樂觀情緒下降，風險偏好指數上升。
記者顏真真/台北報導
2021-12-20 14:43:30
國泰金進一步說明，國發會最新公布的10月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚，但近期變種病毒開始傳播至全球多國，邊境管制趨嚴，景氣展望指數從上月的21.2下降至4.6，現況指數亦從17.8下滑至12.8。此外，民眾薪資上漲預期指數亦從14.3下跌至13.2，大額消費意願指數更從21.4降至11.6 ，顯示民眾對變種病毒的擔憂開始影響大額消費意願。
此外，主計總處估計明年經濟成長4.15%，國泰金12月月調查結果顯示，民眾對於明年台灣經濟成長率的平均預期值為4.39%，81%民眾認為明年經濟成長率會達到2%以上，但民眾對於明年平均通膨預期值則為2.21%，有57%的民眾預期2022年通膨率高於2%。
此外，國泰金指出，近期變種病毒傳播至全球多個國家，各國提升邊境管制，國際股市走勢震盪，民眾對股市的樂觀情緒下降，風險偏好指數則上升，12月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從上個月13.5下降至11.9，風險偏好指數則從11.5上升至15.2。
國泰金這項調查是在今年12月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬0577份有效填答問卷。