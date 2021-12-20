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全廠牌開放混打！第3劑接種24日上路

▲針對第三劑接種，疫苗專家決議符合資格者，年齡須滿18歲，和第二劑要間隔五個月，廠牌全面開放，可以自由選擇；第二劑也同步開放全面混打，高端可混打mRNA疫苗。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲針對第三劑接種，疫苗專家決議符合資格者，年齡須滿18歲，和第二劑要間隔五個月，廠牌全面開放，可以自由選擇；第二劑也同步開放全面混打，高端可混打mRNA疫苗。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 14:51:47｜2021-12-20 14:54:32

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日宣布，針對第三劑接種，疫苗專家決議符合資格者，年齡須滿18歲，和第二劑要間隔五個月，廠牌全面開放，可以自由選擇；第二劑也同步開放全面混打，高端可混打mRNA疫苗；另外，實施日期從本週五（24日）開始。

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陳時中說，第二劑、第三劑都開放混打，沒有限制，不過包含，65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員/防疫工作人員及高風險工作人員的一類到三類對象，和容易感染及疾病嚴重風險建議優先接種。

陳時中說明，第一劑打AZ第二劑可混打其他三種廠牌，間隔至少八週；第一劑接種莫德納或BNT，在選擇第二劑則可接種不同廠牌的mRNA疫苗或高端疫苗，間隔則為四周；針對第一劑接種高端的人，經過醫師評估後，也可混打mRNA疫苗。

陳時中說，第三劑本來考慮縮短時間，但委員仍建議五個月，劑量部分，只有莫德納為接種半劑量，BNT和高端則為全劑量，mRNA疫苗或蛋白疫苗有不良反應者可考慮接種AZ疫苗。

為何沒有將AZ列為第三劑選項之一，陳時中解釋，由於專家認為AZ作為追加劑，效果比其他差，但也考慮其他兩類疫苗，會有過敏或不良反應的人，就可以考慮接種AZ。（編輯：孫唯容）

▲指揮中心說明第二劑混打。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明第二劑混打。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明追加劑。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明追加劑。（圖／指揮中心提供）
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