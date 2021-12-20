年終獎金有多少？過半民眾估1-3個月、逾4成看好明年加薪
國泰金控今（20）日公布今（2021）年12月國民經濟信心調查，針對民眾明年調薪幅度及年終獎金預期，調查結果發現，有44.3%民眾認為明年會加薪，更有54.2%的人認為今年年終獎金會有1-3個月，但也有38.7%估在1個月以下。
記者顏真真/台北報導
2021-12-20 15:12:52｜2021-12-20 15:13:10
根據國泰金調查結果顯示， 有81%民眾預期明（2022）年經濟成長會在2%以上，但也有57%的人認為明年通膨率會高於2%。國泰金也同時針對調薪及年終獎金預期進行調查。在調薪部分，與去年12月調查結果相較，有49.5%的民眾認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較2020年12月調查減少12.1個百分點，預期會加薪的民眾比例從27.7%上揚至44.3%，較前次調查增加16.6個百分點。
而認為會減薪的民眾比例則從10.7%下降至6.2%，較前次調查減少4.5個百分點，整體而言，預期薪資將維持不變與減少的民眾比例較去年下降，認為每月經常性薪資將會調漲的民眾比例則較去年增加。
在年終獎金方面，有38.7%的民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，較2020年調查減少，預期在1至3個月的民眾比例則上升至54.2%，較2020年調查增加。此外，認為年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾約 7.1%，亦較2020年調查增加。