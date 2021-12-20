感謝慈濟捐贈疫苗　蔡英文拜會證嚴法師

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蔡英文表示，她本來在前一段時間就要來花蓮感謝證嚴上人跟慈濟，在疫情最困難的時候站出來，跟台積電與鴻海永齡基金會一起，幫助台灣取得當時最缺乏的疫苗，當時也有透過視訊向上人致謝。
蔡英文認為，在最困難的時候，有慈濟、台積電、鴻海永齡基金會等民間組織站出來，撐政府一把，對安定台灣的民心非常重要，大家都非常感動。那段時間，全球疫苗供給都很緊張，但有慈濟這樣一個不僅在台灣受到敬重、在全世界也都受到敬重的民間組織站出來，對台灣人來講，是一個很好的心裡支柱，所以她非常感謝慈濟，在最困難的時候能夠站出來幫忙政府。
蔡英文指出，從這次疫情可以看出，未來在面對更多挑戰時，台灣的韌性是蠻強的，因為社會裡有很多組織，能夠跟政府一起協力，讓民心可以穩定。
蔡英文也表示，再困難的事情，只要民心穩定都可以處理，也可以度過。所以她真的非常感謝慈濟這麼多年來，為台灣社會提供穩定的力量。對台灣這個面臨這麼多挑戰的國家來說，有一個很重要的穩定力量，是台灣人的福氣。
與會者也分享此次投入防疫工作及採購疫苗的努力，蔡英文回應表示，她很欽佩證嚴上人的決心跟氣魄，她相信，全台灣人民都非常感激慈濟，尤其BNT的疫苗是優先提供年輕人及學生族群施打，讓家長能夠比較安心。在疫情處理過程中，青少年可以有疫苗提供保護，雖然對慈濟來說，財務上壓力很大，但是對台灣是一件很大的功德。
蔡英文指出，今天拜訪聽到很多故事，讓她對慈濟更加感激。這麼多年來，她心裡一直覺得，慈濟就是台灣很重要的國力的延伸，從慈善出發、從最深的心靈層次走出去，對國家來講，是非常大的功德。最後，蔡英文推崇上人的話語充滿智慧，也再度表達由衷感謝之意。