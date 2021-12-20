名家論壇》雷皇／深陷離婚風暴！王力宏經紀公司該怎辦？

上個po文出來，還真的有朋友問，王力宏經紀公司該怎麼做？好問題，也值得職場工作者深思危機處理，一定會輸的戰爭，還是要打。所謂善敗者善戰，是真道理。我相信中午王力宏剛宣布暫時退出演藝圈，是問過專業人的決定。能早點介入幫忙、傷害，一定不會像現在這麼大，可惜太遲了。





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藝人是IP資產，凡只要把私德問題放進大眾戰場被公審、必輸無疑。所以真要出手做攻擊型的回應，只能在法律與證據的層級下出手。而不是也去說一堆傷害對手變成羅生門的持久戰。





王力宏的第一篇文、他老爸的文，思考上都是不想輸、想要扳回一城。所以出手攻擊對手，就希望模糊焦點。因此採取了M.A.D（相互毀滅原則）方式，多挖了一個戰場。而非回應對方。MAD的原則是美蘇強強對峙、長期對抗且彼此都有殺手鐧，互有顧忌。但這個案例強弱不成比例。女方有辦法隨時投原子彈、但男方卻是被激怒也投了，結果從重傷變成身亡。更何況看了半天男方根本沒有原子彈，弱弱的土製炸彈。





在大眾認為王是強勢方，炸毀你就是最大娛樂的基本風向，怎麼說對方壞話都沒有辦法說服你是好人。可惜王家根本看不明白態勢。壞人人人喊打、但總有些人被迫 得逆風而行，不能加入道德攻擊而是滅火隊。





經紀人等於被告的律師，有義務永遠站在藝人身邊。律師責任是打贏官司，但經紀人的責任不是贏、是讓這個藝人留在牌桌上，不贏沒關係但不能出局。危機處理，能逆轉勝機率極少。經常求其次、要確保不要輸到什麼都沒有。





你的藝人出事了，做好下面幾個判斷再出手。大眾可以接受你怎麼說這個故事，很重要。





首先、要得到當事人的信任，聽完全部事實。不是當敲戰鼓的人，鼓勵他也不要全信他，而是還原真相、判斷情勢。





其二、教導藝人，什麼該解釋、什麼不必，做好控制戰場的引導。群眾情資越少，越容易早日脫離。





最後、勸導誠實是認損的重要關鍵。親密的敵人永遠有自己意想不到的殺手鐧，讓她不放火最好方式是不激怒。可能她只要你道歉、而不是毀掉你。非理性戰爭毀掉你的，永遠是你的反擊帶來更大一波的攻擊、鼓舞了看好戲的人。策略要全部想清楚了再出手，澄清機會很少。第一時間不誠實，後面就需要更多掩飾，然後就被燒成焦土了。





王力宏的例子是前妻指控前夫不忠、前妻有備而來、邏輯證據清晰有力。長期抗戰對對方損失極小，越挑釁回擊越大，所以策略絕對是快速處理、損失最小、早日關閉戰場的方式。





可以嘗試這樣說：





1.家庭婚姻是私事。所以婚姻破裂，一定是自身的問題，我有錯而且真誠的道歉。





2.婚姻走到離婚、肯定有相處問題。家庭是共同體，不管怎麼男生都有責任不會推卸。尋求有機會仍然跟前妻成為朋友，共同撫養小孩長大。





3.重點是情感生活，沒有辦法在婚姻關係中讓枕邊人滿意、甚至有不當關係，造成破裂。不管如何都由自己全部承擔。跟身旁的朋友沒有關係，也對被牽扯進入的朋友表示道歉。





4.藝人做了不好的示範、所以道歉，因為還有小孩。沒辦法讓他們長大看到父母公開撕裂，產生陰影。所以無限期停止演藝生活，離開幕前、專心在最喜歡的音樂創作上。





這就是止損，被扣掉50分跟被結束演藝生命的差別。都是輸，但絕對看得出來專業。藝人幹壞事被處罰活該、但止損讓他活下來就是經紀公司的專業。但所有公關都必須在誠實基礎上延伸。不要陪他說謊。當全民都用放大鏡檢視你，這時還來虛偽的道歉、一定會被發現、肯定被推進更深的地獄裡，沒有例外。





#不想輸通常輸很慘，願意認輸可能反而會贏。





#輸贏是動態的，但專業是需要累積的！





●作者：雷皇／資深媒體人，擁有冒險精神，年輕時選擇創業，但最愛的還是新聞，對政治、財經、國際、娛樂等各領域都有涉獵，也擁有強大世界觀，希望透過自己的視野和觀點讓世界更美好。





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