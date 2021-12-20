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衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科主任季照芸表示，由於王先生扁桃腺較大、懸壅垂較長，同時伴有肥厚的舌根、狹窄的咽喉側壁空間，造成呼吸道空間不足，而引發睡眠呼吸中止症。因王先生戴不習慣陽壓呼吸器，斷續的使用也造成治療效果不佳，醫師評估後建議透過睡眠外科手術方式擴張呼吸道空間，減少窒息機率。
3D電腦斷層模擬 手術一次到位
為避免術中神經損傷，季照芸主任先利用3D立體列印頦舌肌下頷成型手術，事先以3D電腦斷層立體模擬，客製化患者的神經齒根位置，同時預期術後外觀，除改善呼吸道空間，更能處理下巴後縮與歪斜等問題；另配合處理上呼吸道結構異常，同步進行懸壅垂顎咽成型手術、咽喉側壁成型手術及舌根減積手術。術後王先生每小時窒息指數從65.5次降至13.5次，且同時改善下巴後縮和歪斜，不僅解決上呼吸道狹窄問題，也讓歪斜的外表得到美化。
睡眠醫學日新月異，治療方式多元，需要完整的客製化制定治療方向，才能達到最適合也最有療效的治療方式。季照芸主任呼籲，若有重度睡眠呼吸中止症的民眾經陽壓呼吸器治療未果，也可至耳鼻喉科諮詢睡眠外科手術，利用手術方式擴張呼吸道，讓睡眠不再是一件累人的事情。
資料來源：健康醫療網 睡眠外科手術擴張呼吸道 51歲壯男不再打鼾窒息
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