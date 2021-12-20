COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

睡眠外科手術擴張呼吸道　51歲壯男不再打鼾窒息

睡眠外科手術擴張呼吸道　51歲壯男不再打鼾窒息
睡眠外科手術擴張呼吸道　51歲壯男不再打鼾窒息

健康醫療網

2021-12-20 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】本身體重標準，也有規律運動習慣的51歲王先生，晚上睡覺時打鼾非常大聲，甚至會突然中止呼吸，造成白天精神不濟。經醫院診斷後，發現王先生患有重度混和性睡眠呼吸中止症，每小時窒息指數高達65.5次，醫師評估是因上呼吸道結構異常、下巴後縮與輕微歪斜所導致的呼吸道阻塞。因王先生不習慣配戴陽壓呼吸器（CPAP），故在耳鼻喉科暨頭頸外科的協助下，進行功能性外科手術，大幅改善睡眠呼吸中止症的窒息指數，王先生的睡眠品質與精神也獲得顯著提升。

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴不慣陽壓呼吸器　治療成效不佳

衛生福利部臺中醫院耳鼻喉科主任季照芸表示，由於王先生扁桃腺較大、懸壅垂較長，同時伴有肥厚的舌根、狹窄的咽喉側壁空間，造成呼吸道空間不足，而引發睡眠呼吸中止症。因王先生戴不習慣陽壓呼吸器，斷續的使用也造成治療效果不佳，醫師評估後建議透過睡眠外科手術方式擴張呼吸道空間，減少窒息機率。

3D電腦斷層模擬　手術一次到位

為避免術中神經損傷，季照芸主任先利用3D立體列印頦舌肌下頷成型手術，事先以3D電腦斷層立體模擬，客製化患者的神經齒根位置，同時預期術後外觀，除改善呼吸道空間，更能處理下巴後縮與歪斜等問題；另配合處理上呼吸道結構異常，同步進行懸壅垂顎咽成型手術、咽喉側壁成型手術及舌根減積手術。術後王先生每小時窒息指數從65.5次降至13.5次，且同時改善下巴後縮和歪斜，不僅解決上呼吸道狹窄問題，也讓歪斜的外表得到美化。

睡眠醫學日新月異，治療方式多元，需要完整的客製化制定治療方向，才能達到最適合也最有療效的治療方式。季照芸主任呼籲，若有重度睡眠呼吸中止症的民眾經陽壓呼吸器治療未果，也可至耳鼻喉科諮詢睡眠外科手術，利用手術方式擴張呼吸道，讓睡眠不再是一件累人的事情。



資料來源：健康醫療網 睡眠外科手術擴張呼吸道　51歲壯男不再打鼾窒息

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀