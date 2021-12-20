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停戰了！王力宏「暫退演藝圈」道歉負責　李靚蕾喊不告

▲王力宏「暫退演藝圈」道歉負責，李靚蕾喊不告。（圖/王力宏、李靚蕾IG）
▲王力宏「暫退演藝圈」道歉負責，李靚蕾喊不告。（圖/王力宏、李靚蕾IG）

編輯中心／綜合報導

2021-12-20 15:35:33｜2021-12-20 16:34:54

王力宏和李靚蕾婚變事件鬧得沸沸揚揚，雙方隔空交火4天，今（20）日午間王力宏發出道歉聲明，稱「不再做任何解釋和辯解」，向爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉」，希望這場戰爭就此停戰，對此，根據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾稱不會向王力宏和王爸爸提告。

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王力宏前妻李靚蕾，在17日晚間發出「核彈級長文」，控訴王力宏在婚姻期間對他羞辱、冷暴力，以及種種出軌行徑，沒想到王力宏爸爸在隔日竟越洋手寫聲明加入戰局，後又再遭李靚蕾提出七點聲明以及證據回應，而她也要求王力宏要在19日下午15點前公開道歉，否則將對不實指控提告。

只不過，王力宏不但沒有在15點前道歉，還在昨日晚間發出長文回應，但通篇文辭不通，還寫錯李靚蕾的日文名字等錯誤，更引來更多質疑，對此李靚蕾也在深夜再次回應，列出五點要他正面回應、道歉。

面對越來越多的證據揭露，王力宏終於在今日發文道歉，他說「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

在王力宏發布公開道歉聲明後，稍早據《蘋果新聞網》報導，李靚蕾回應稱不會向王力宏和王爸爸提告。（編輯：林莞茜）

▲王力宏發文道歉。（圖／翻攝王力宏微博）
▲王力宏發文道歉。（圖／翻攝王力宏微博）
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