王力宏過戶李靚蕾4.8億豪宅 律師批「離婚財產給太少」
王力宏、李靚蕾離婚一事鬧得各界沸沸揚揚，他今（20）日稍早終於向外界致歉，表示要暫時退出演藝圈，也強調會把4.8億「吾疆」豪宅要過戶給女方，不過律師李怡貞看到後卻皺起眉頭，直言王力宏贍養費「給太少」，且關於共同扶養孩子一事為理所當然，根本不需要特地在聲明中提及。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-20 15:51:10
王力宏在第二次道歉文中承認沒有經營好婚姻、替家人帶來各種困擾，向父母、孩子慎重道歉，也承諾會將位於台北市仁愛路知名豪宅「吾疆」，過戶給李靚蕾：「妳們住的房子我會過戶到妳的名下，孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。」初估該豪宅配車位總價高達4.86億，加上王力宏先前答應給李靚蕾的6.6億美國房產、股票，初估李靚蕾成功離婚後，可以獲得11.4億元。
對此，時常在臉書發表律師執業心得的李怡貞，表示若衡量王力宏、李靚蕾得身分、地位，男方確實給太少：「說實在的，離婚談財產，衡量兩造（訴訟的雙方，即原告與被告）所公開過的資料和狀況，這樣真的給很少，而且孩子本來就必須共同照顧，何以需要發聲明特別周知？」隨後也幽默地替王力宏整篇聲明下總結：「力宏到底敢不敢把吾疆過戶？答案是力宏敢！」