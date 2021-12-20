港立法會選舉投票30.2%創新低　羅冠聰：顯示沒公平自由

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這次投票是香港推行《國安法》以及大幅度修改選舉制度落實「愛國者治港」的首次選舉，改制之後，投票時間較以往縮短了1個小時，19日晚上10時半結束投票，並於20日凌晨以後陸續公布投票率及當選結果。
投票率創新低顯示香港沒有自由與公平
本屆選民人數為447萬2863人，選舉委員會公布，有135萬680人投票，投票率30.2%，創下歷屆新低，約比上屆少了28％。香港選管會主席表示，截至中午仍未有一個票站需要排隊超過30分鐘。針對選舉結果，香港特首林鄭月娥承認投票率不高，但她同時強調，有135萬人投票，同樣值得尊重，不能說這是不重要的選舉，相信他們支持「完善」選舉制度。
本屆當選的90個議席中，包括地方直選20席，功能界別30席，以及選舉委員會界別40席。其中89席由被視為是建制派的候選人當選，並且由在10個選區都有派員參選的民建聯全線勝出，另外建制派的重量級人物，如工會聯合會的吳秋北、新民黨的葉劉淑儀、實政圓桌的田北辰皆榜上有名。
溫和民主派包括黃成智、馮檢基等人全部落敗。而非建制派則幾乎全軍覆沒，香港新思維政黨主席狄志遠是唯一可以算是「非建制派」的當選人，狄志遠坦言對於非建制派幾乎無一當選感到失望，但他接下來也會持續聯絡非建制派以壯大力量。
有落選的非建制派候選人批評，這次選舉是「清一色」，而非北京官員所指的「五光十色」。目前流亡海外的香港前立法會議員羅冠聰表示，地區直選投票率低顯示民眾「杯葛」選舉，是對國際社會發出強烈的訊號，顯示出香港人並沒有自由和公平的選舉。
香港發展白皮書再提「雙普選」
立法會選舉結束隔天，中國國務院隨即發表了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，回顧香港特區民主產生和發展歷程。白皮書中指出，香港在英國殖民統治下「沒有民主」，並強調香港回歸之後實施什麼樣的政治體制「完全是中國內政」，中央有「決定香港實行什麼樣民主制度的權力」。而香港《基本法》讓非中國籍香港永久性居民享有選舉權和被選舉權等政治權利，顯示香港的「民主開放程度世所罕見」。
白皮書批評，近年「反中亂港勢力」以奪取特區管治權、實施「顏色革命」為目的，挑戰「一國兩制」底線，危害國家安全。在推行《國安法》及「完善」選舉制度，令香港民主發展重新回到正確軌道，這次選舉修補過往的漏洞和缺陷，確保「反中亂港分子」一個也不能進入治理架構，發展香港的選舉民主和加強協商民主，能維護政權安全和促進香港良政善治，為香港實現「雙普選」目標創造了有利條件。