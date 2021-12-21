房市／房價飆漲！2/3買方緊守房貸佔月收35%底線
雖然近期房價走揚，不過民眾購屋對於每月房貸還是緊守底線，信義房屋針對官網使用者進行問卷調查，調查結果顯示，43%受訪者可接受房貸佔家庭月收入3成以內，有24%可接受房貸佔家庭月收入的35%，等於有2/3民眾緊守每月房貸支出佔家庭收入35%以內的底線，台北市購屋民眾則因為房價負擔較重，有13%受訪者可以接受每月房貸佔家庭月收5成以上，比例高於其他都會區。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-21 08:00:00｜2021-12-21 08:53:12
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然房價快速上揚，民眾購屋貸款也一路增加，不過多數民眾希望對於每月房貸佔家庭收入比例仍維持在35%內，從許多統計資料顯示，30年期的房貸一路增加，可能成為支撐民眾降低每月還款負擔的重要工具。
問卷調查顯示，大多數的民眾還是相對比較保守理性 ，北市有62%、新北市69%、桃園市69%、新竹68%、台中73%、台南70%、高雄63%，可以承受每月房貸佔家庭月收的35%以內，另外有鑑於各都會區的房價負擔水準不同，能夠接受較高房貸負擔的則是台北市，北市有38%民眾可以接受房貸佔月收40%以上，新北市31%、桃園市31%、新竹32%、台中市27%、台南市30%、高雄市37%。
曾敬德建議，雖然現階段市場維持歷史低檔水準，甚至自住客還可以搭配使用寬限期，但「借好借滿」的同時，需留意央行已經提醒未來升息的風險，建議民眾不要過度槓桿，且可試算若是長期利率調漲，每月房貸利息增加是否會因此影響生活品質。