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台南接種站打就送禮卷　強調「不查緝」湧現移工人潮

▲台南市衛生局於昨（19）日在台南火車站後站遠百廣場設置莫德納接種站，吸引不少合法及失聯移工排隊接種。（示意圖／Pixabay）
▲台南市衛生局於昨（19）日在台南火車站後站遠百廣場設置莫德納接種站，吸引不少合法及失聯移工排隊接種。（示意圖／Pixabay）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-20 18:27:34

《四方報》報導，中央開放逾期停居留外國人士施打疫苗，各地也紛紛推出接種站為失聯移工施打，並祭出獎品刺激打氣。台南市衛生局於昨（19）日在台南火車站後站遠百廣場設置莫德納接種站，吸引不少合法及失聯移工排隊接種，共有約400人完成注射。

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綜合媒體報導，昨日的莫德納接種站於下午1點半到5點在火車站後站遠百廣場展開，完成接種就送100元7-11禮卷，吸引大批人潮前往排隊，其中又以外國籍面孔居多。衛生局表示，接種站開放本國籍民眾、合法移工和失聯移工施打，由於移民署等單位積極宣傳施打專案，強調不會查緝，因此當天確實吸引不少失聯移工到場接種疫苗。

衛生局也於今日早上8點半到12點在台南火車站前站設置國際友善BNT接種站，同樣不限國籍、免預約提供接種服務，接種資格為12歲以上尚未接種任何一劑COVID-19疫苗者 、18歲以上已接種1劑BNT疫苗後28天、18歲以上已接種1劑AZ疫苗滿8週者，不限國籍皆可接種，且前500位完成接種者即贈100元寶雅禮券。

衛生局指出，臺南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至18日止，共接種2,589,371劑次，人口涵蓋率76.7%、第二劑62.0%、追加劑涵蓋率0.2%、劑次涵蓋率138.7%。

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