RWB、305FORGED與SRC AERO三大改裝品牌正式登台

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以車會友也是動升與OSK AERO致力於優質改裝品牌的熱血驅動力。動升有限公司行銷總監李盈瑩表示：『我們將持續以開創精神與對汽車產業的熱情，提供全面高品質的改裝產品，為和我們一樣喜愛風格駕馭的車友們提供專業高品質之服務。』
OSK佶茂企業品牌代表劉韋志說到：『深知許多改裝車車友對於親手改車的渴望，因此我們從美國獨家引進OSK Tools高級改裝工具系列，讓更多人可以體驗改裝工藝的豐富樂趣。』
忠於日本職人精神 RWB以藝術靈魂再造保時捷新風貌
享譽盛名的日本改裝品牌RWB秉持著對改車藝術的極致追求，從設計到裝嵌皆純手工打造，創造極具感官衝擊力也兼顧性能的改裝之最。RWB以專門改造保時捷聞名世界，其命名亦是來自德文，全名為「Rauh-Welt Begriff」，英文譯為「Rough World Concept」，宣示著品牌狂放不羈的個性化基因。
RWB品牌創辦人中井 啟（Akira Nakai）既是一位職業賽車手也投入改裝車業，中井在28歲時購買人生第一台保時捷911，並展開歷時12年的改車計畫， RWB品牌也在此時誕生。中井以純熟的匠人技術奠定RWB品牌的鮮明特色- 大膽配色襯托極寬體包圍、外拋翼子板並搭配巨大的寬邊輪圈。中井表示：『每輛作品都有靈魂，一半是與生俱來，另一半是主人賦予，而每台作品都由車主交給我親手改造。』
本次發表的改裝Porsche Macan 與 Mercedes-Benz G-500 分別裝載全新款RWB單片鍛造圈HYPERION和NROW ; 同時，展示了由中井啟親自打造的兩顆寬體雙片鍛造圈OGW和TJIKKO結合RWB張狂的寬體包圍呈現重磅視覺饗宴，以狂野靈魂創造美學革新，顛覆愛車玩家對改裝車的刻板輪廓。
型於多樣個性風格 輪圈潮牌 - 美國305FORGED
來自邁阿密的305FORGED輪圈是美國改裝車市精神領袖，以精良的科技美學為品牌最高崇拜。305FORGED品牌創辦人Gus Baldor 將性能與美學極致融合，整合賽車運動的耐用性與設計工藝的美型力，打造輪圈界的一級夢幻逸品。通過全球各項嚴格標準檢驗的305FORGED提供多種輪圈式樣與顏色，最著名的ULTIMATE FORGED SERIES鍛造系列與客製化多片式鍛造系列以更輕量、更安全、更潮流的運動化風格，成就與眾不同的醒目特色。
本次的亞洲首場發表會之全新PR305 系列是305FORGED與美國知名高性能輪圈Forgiato的傳奇設計師Pablo Ruiz的系列聯名款輪圈,，以Pablo Ruiz的姓名字樣與305品牌數字為靈感，巧妙融合於輪圈設計中，成為最受新生代車主喜愛的汽車輪圈潮牌。
優於創新設計性能 美型玩家 - 美國SRC AERO空力套件
美國汽車零配件品牌SRC ARE以創新科技風格致力於開發各種新車空氣力學套件，秉持著內斂精巧的設計工藝，打造能與各品牌車身完美結合的套件組。此外，SRC AERO空氣力學套件應用超輕量碳纖維大幅減輕重量，並透過優異的熱處理技術，提升套件的剛性與強度，成為質感品味與實用性能兼備的高級汽車零配件品牌。
披上強悍改裝戰袍 華麗大勢登場 - RWB x 305FORGED x SRC AREO
- 再造強勁跑格之巔-保時捷
RWB與305FORGED的設計輪圈在不同保時捷車型上各有千秋，搭配碳纖維製成的全新SRC AERO空氣力學設計套件，輕裝上陣又能於行駛間降低風阻，強化保時捷的跑格風範，更將敏捷靈活的動態性能發揮得淋漓盡致。
- 豪華駕馭無極限 - BMW與Benz
寬體BMW E93 搭載2022年全新305FORGED 雙片20吋寬體鍛造輪圈，立體幾何結構的金色輪圈搭配紅色車外觀，展現狂放熱烈的華麗強眼風格。
國際賽事最愛 - Martini Asti馬丁尼雅斯堤氣泡酒
重量級改裝品牌RWB、305FORGED與SRC AERO品牌發表會特別感謝馬丁尼雅斯堤氣泡酒(Martini Asti)的熱情贊助。從F1到拉力賽，馬丁尼雅斯堤氣泡酒長期與世界各大賽事合作，更是勇奪世界銷售No.1，使用百分之百慕斯卡白葡萄，以綿密氣泡及帶有天然水果及花朵的清甜香氣獲得全球一致讚譽！