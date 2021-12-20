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新住民新力量！桃園新創會首任新住民理事長就任

▲黃騏曼理事長與歷屆理事長合影。（圖／移民署）
▲黃騏曼理事長與歷屆理事長合影。（圖／移民署）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-20 18:29:39

《四方報》報導，桃園市創新創業協會（簡稱新創會）19日晚間舉行新、卸任理事長交接大會，新任理事長黃騏曼是協會成立31年來，首位新住民理事長；應邀出席的移民署桃園服務站主任黃英貴指出，黃騏曼來自大陸江西，非常努力好學，現在還在就讀政大EMBA生技醫療組，深信新創會在其帶領下，共創共好與共榮，讓新住民在桃園發光發熱。

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黃騏曼表示，一路走來，除了自己的堅持之外，更多是借助於政府支持創業提供好的政策，所以特別感謝移民署、陸委會及勞動部勞動力發展署中小企業處、桃園市政府等各相關單位的支持，並感恩身邊許多貴人相助。尤其是，從大陸新娘到桃園市亮點企業董事長，這條路走了漫長19年，也感謝「台灣娘家」移民署當靠山，特別是今天出席交接大會的移民署桃園站黃英貴主任，就是她的家人。

他表示，身為一名新住民，朋友、同學家人都不在身邊，創業第一年全部家當只剩1萬多，感覺前景一片黑暗時，「台灣娘家」和政府協助以及創業貸款的扶持，讓她從家裡負債數百萬開始創業1人公司，成長到現今30名同仁的中小企業，並期許未來整合母嬰產業，能夠帶領公司上櫃上市，成為新住民創辦人的上市公司之一。

對於新創會首位新住民理事長交接大會，新創會歷屆理事長展現友善關懷，包括：新創會前身聯誼會會長、現任香江董事長程秋雄、新創會創會長梁慧琪、簡宏紹、蕭志雄、曹爾居、林政賢、陳翰緯、曾希文等到場力挺，新創會總會以及全國各縣市友會約500人出席大會。

▲鄭文燦市長到場祝賀黃騏曼理事長。（圖／移民署）
▲鄭文燦市長到場祝賀黃騏曼理事長。（圖／移民署）
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