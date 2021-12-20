高市府會攜手元旦升旗 限量版一卡通開放線上登記抽籤
疫情趨緩，高雄市議會明年元旦將再度攜手高市府舉行升旗活動，議長曾麗燕指出，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，所幸在市府與民間攜手合作，疫情快速獲得控制，讓各項大型活動得以恢復往日榮景，期盼111年能在大家齊心努力下，共創全新生活。同時高市府也於明年元旦升旗典禮推出限量版一卡通，採取線上登記抽籤方式，限量5000張。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-20 20:13:29
高雄市議會自101年起已連續10年舉辦元旦升旗典禮，明年將邁入第11年，明年元旦升旗典禮，高市府與市議會也將攜手舉行，並由高雄女中樂儀隊為活動拉開序幕，另外，樹德家商啦啦隊及海軍陸戰隊樂儀隊也將帶來一連串精彩演出。
高市府也將推出以台灣燈會為主軸，融入衛武營國家藝術文化中心、大港橋、流行音樂中心、八五大樓、高雄世貿展覽館等5大地景，搭配Q版老虎象徵明年是虎年的5000張限量版一卡通，並於民政局臉書「雄愛民」開放民眾線上登記。
高市府表示，今起開放民眾登記至12月26日深夜24時止，1人限填1次，重複登記者，將註銷抽籤資格，活動應由本人親自參與，不得由他人代為參加。110年12月20日8時起至12月26日24時止，每人限填一次，下午2時開放中獎者線上查詢，並於1月1日活動當天分流發放。