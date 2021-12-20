接手義大利古蹟　雲朗新飯店品牌2022年佛倫羅斯開幕

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張安平表示，即使在七百年後的今天，但丁仍是人類的嚮導，他不只是詩人，還是哲學家及人道主義者，希望透過Palazzo Portinari Salviati宮殿的修復，盼以「重現但丁的人間天堂」為理念，創造歷史體驗的感動。
位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築Palazzo Portinari Salviati，自15世紀改建為宮殿後，相繼成為佛羅倫斯文藝復興Portinari和Salviati兩大家族的故居，而但丁的繆斯女神貝雅特麗齊、麥地奇家族托斯卡尼大公爵科西莫一世 （Cosimo I de' Medici）也曾在此居住。
Palazzo Portinari Salviati於2016年由雲朗正式接手，耗時5年多的時間修復，將在2022年第二季開幕試營運，這也是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業。
集團表示，Palazzo Portinari Salviati的每間客房都以佛羅倫斯著名人物來做設計主題，宴飲空間有米其林星級主廚進駐的高級餐廳、飯店酒廊，以及提供托斯卡尼傳統料理的小酒館。
公共空間則提供水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施，尊榮樓層提供私人專屬活動空間、會議室。共構的飯店式豪宅室內空間，配備廚房、客廳及臥室，能欣賞到聖母百花大教堂的建築之美。
雲朗觀光指出，集團多年來抱持提升中西文化藝術交流的使命感，讓飯店不只是住宿場所，更是促進文化藝術交流的橋樑，張安平今年也獲義大利總統頒贈高級別的「義大利之星崇卿勳章」，象徵台灣旅館業的努力受到義大利政府的肯定。集團在義大利向來秉持尊重歷史的嚴謹態度修復古蹟打造酒店，希望讓兩國在商務往來之餘，更有深入的文化交流。