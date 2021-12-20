長照2.0總體檢 逾37.6萬人一年內曾用過長照服務
我國人口快速高齡化，民眾對於長照需求日益提升，今（20）日立院衛環委員會召開長照2.0公聽會，衛福部次長薛瑞元指出，過去一年內，使用長照服務人數約有37.6萬人，衛福部也積極布建居家、社區與住宿式機構服務資源，強化失能者權益保障與提升長照品質。
記者許若茵／台北報導
2021-12-20 17:40:41｜2021-12-20 17:41:07
今立院衛環委員會舉行「長照2.0總體檢暨長期照顧服務法修法」公聽會，薛瑞元表示，在台灣人口快速高齡化的趨勢下，民眾對於長照需求提升，衛福部自106年起推動長照2.0，從109年11月至今年10月，長照服務使用人數為37萬6275人，較前年同期成長8.6%，長照服務涵蓋率為55.38%。
在居家與社區服務方面，薛瑞元提到，截至今年10月底，全國共有1338處居家式服務單位、688處日照中心、270處家庭托顧及18處團體家屋，在「一國中學區一日照中心」的政策上已達成60%，完成490學區。
薛瑞元也說明，截至9月底，老人福利機構、一般護理之家、退輔會榮民之家與住宿式長照機構資源數總計1167家，總供給床位數為10萬9765床，使用率高達86.1%，值得注意的是，目前已核定的布建中住宿式機構還有58家，預計可再新增6785床。
薛瑞元強調，衛福部會持續推動長照2.0計畫，並積極透過公私協力，積極翻轉長照服務觀念，以維持個案自主生活為主軸，達到在地老化目標，強化失能者權益與提升長照品質。