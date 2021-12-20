創美國史上繳稅最多！馬斯克預告2021年將繳稅逾3000億元
特斯拉與 SpaceX 創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），自從今年首次成為全球首富後，也被美國參議員盯上成為課「富翁稅」的頭號代表人物。今（20）日馬斯克也首度曝光自己預計將繳交的天價稅額，他提到自己可能會繳出超過110億美元（約新台幣3091億元）的稅金進入美國國庫，而這個數字也將超過美國建國以來，任何一名美國公民所繳交的稅額記錄，成為史上第一人。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-20 17:42:20
自從2021年1月開始，馬斯克首次超越亞馬遜（Amazon）掌舵人貝佐斯（Jeff Bezos）成為全球首富，幾個月的競爭後，馬斯克終於坐穩首富寶座，但也成為美國政府的眼中釘，尤其民主黨參議員如伊莉莎白‧華倫（Elizabeth Warren）、桑德斯（Bernie Sanders）就多次批評馬斯克透過「不支薪」逃稅，例如在獲選為「時代雜誌」（Time）年度風雲人物後，馬斯克就被華倫暗諷應該停止從所有人身上揩油、乖乖納稅。
然而這些指控卻讓馬斯克相當惱火，不僅反嗆身為參院預算委員會（budget committee）主席、倡議公平繳稅的80歲桑德斯「我還以為你早死了」，還稱自己從來不逃稅，只要是行使選擇權或出售股票獲利就會誠實報稅，此外也批評桑德斯對企業和超級富人增稅的計畫只會危害中產階級利益，而非富豪們的利益。
根據《富比世》估計，馬斯克預計將為他在2021年出售的股票支付超過82億美元的稅款，《彭博》則預測，若馬斯克行使所有明年到期的特斯拉股票選擇權，約須繳納100億美元稅金，而馬斯克今日也終於公布解答，在推特發文表示自己今年預計將繳交超過總額110億美元的稅額。
這個天價換算下來大約等於新台幣3091億元，可能超過美國建國245年以來，任何一位美國公民繳交的單年稅額，創下「美國史上單年繳稅最多之人」的紀錄，這筆稅收也幾乎接近台灣一整年約3500億元的國防預算，而若從2021年中央政府總預算來看，今年我國國家總預算歲入約為台幣2兆533億元，馬斯克等於一個人就佔了台灣年度歲入總額的15%。