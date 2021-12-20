數位淘金熱潮！加密領域吸300億美元資金　超越往年總額

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位於舊金山的Blockchain Capital公司合夥人波加特（Spencer Bogart）表示，「我們已經跨足了數位黃金，將金融服務、NFT、Web3.0去中心化社交媒體、邊玩邊賺（play-to-earn），這些領域都讓投資者思考『我們的投資範圍還不夠』」。Blockchain Capital是加密貨幣領域產業最大投資者之一，自2013年成立以來，已經為超過120家公司提供資金。
隨著Coinbase Ventures、數位貨幣集團（Digital Currency Group）和Polychain Capital等已經成立的公司已經開始押注下一波重要加密貨幣發展目標，且全具實驗性質，像是一款幫助名人發行代幣的社群媒體APP，受到馬斯克啟發、能邊玩邊賺錢的NFT，或是一串由單字組成的收藏品。
PitchBook分析師雷伊（Rob Le）表示，「投資者正在為任何事情提供資金」。
波加特稱，NFT這類一度被認為是利基領域向投資者展示了可能錯失獲利機會的領域，舉例來說，曾經默默無聞的NFT市集平台OpenSea現在籌得資金已經堪比電商平台Etsy。
報導指出，這300億美元的資金也包括羅賓漢（Robinhood Markets）、和僅僅涉入加密貨幣領域的金融技術公司Revolut等大公司籌得的資金。不過跟據PitchBook的數據美國創投資金交易也顯示，今年投資規模達到大約72億美元，是2018年紀錄的4倍。
舉例來說，加密貨幣衍生品交易所FTX在7月份完成了10億美元的輪次融資，其公司估值達到180億美元。託管業者紐約數位投資集團則是在12月中旬籌得了10億美元，公司估值超過70億美元。
此外，為遊戲發行商提供區塊鏈整合工具的Forte在11月完成了7.25億美元的融資輪。「謎戀貓」（CryptoKitties）背後的NFT平台Dapper Labs也在今年3月籌得3.5億美元，使公司估值達25億美元，其投資人包括「籃球之神」麥可喬丹（Michael Jordan）。
加密支付基礎設施提供業者MoonPay在11月底完成了5.55以美元的融資，其公司估值增至34億美元。加密電玩Axie Infinity的開發商Sky Mavis在10月時也籌得超過1.5億美元，使公司估值達到30億美元。