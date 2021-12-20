王力宏、李靚蕾決鬥始末懶人包　「蕾神之錘」火力超猛

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就當以為事件在王力宏發文承認後落幕，沒想到李靚蕾在17日深夜發表了5000字長文，細數王力宏的惡行，包含約砲、劈腿、王家人對她施以霸凌等，掀起狂風巨浪，而且還扯出了徐若瑄、BY2妹妹Yumi，事件一發不可收拾。
徐若瑄喊話王力宏出來面對、Yumi大動作表示已經到警察局備案，王力宏在此期間依舊龜縮不回應，直至19日凌晨，宏聲音樂發出王力宏父親的手寫信，信中替王力宏喊冤，反控李靚蕾要求數億台幣的贍養費，此舉引起李靚蕾不滿，讓她發出聲明反擊，並要求王力宏在當天下午3點公開道歉，可惜最後王力宏依舊選擇神隱。意外的是，Yumi突然上陣澄清，提到沒有介入王力宏、李靚蕾婚姻，強調與王力宏是在結婚前交往。
到了19日深夜，王力宏終於探頭面對，發文反駁李靚蕾的控訴，並指出李靚蕾讓他生活在恐懼之中，可惜文章內容錯字連篇不說，就連李靚蕾的日文名字都寫錯，看起來誠意不足。李靚蕾隨即在今日凌晨再度上陣，回擊王力宏的指控，並怒批：「你為了保全你自己，真的什麼都做得出來。」
直到今天早上10點半左右，李靚蕾於社群媒體上以5點逼問王力宏，重心一擊把王力宏打得落花流水，讓王力宏狼狽不堪，讓他終於肯放低姿態道歉，並宣布暫停演藝工作，但也不是全然認錯，不過至少比前一次錯字連連、前文不對後話的聲明好理解多了，整起事件也暫時以王力宏的認錯、暫時退出演藝圈宣告落幕。