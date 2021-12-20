COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

王力宏、李靚蕾決鬥始末懶人包　「蕾神之錘」火力超猛

▲王力宏（左）、李靚蕾的離婚事件，在數日內大翻轉。（圖／王力宏臉書）
▲王力宏（左）、李靚蕾的離婚事件，在數日內大翻轉。（圖／王力宏臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-12-20 19:24:08

王力宏、李靚蕾的事件以今（20）日稍早在社群媒體上宣布暫停演藝工作，暫時告一段落。回顧自王力宏被爆出離婚，到後來的「蕾神出槌」讓事件來了個大翻轉，《NOWnews 今日新聞》帶大家來看看事件發展的懶人包。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王力宏12月15日時，被爆出早已與李靚蕾離婚，詢問所屬的宏聲音樂，訊息不讀不回，電話不接，玩起人間蒸發戲碼，在當天下午，王力宏無預警在社群媒體上宣布已經申請離婚，震驚演藝圈。

▲王力宏微博發文談申請離婚原因。（圖／翻攝王力宏微博）
▲王力宏微博發文談申請離婚原因。（圖／翻攝王力宏微博）
就當以為事件在王力宏發文承認後落幕，沒想到李靚蕾在17日深夜發表了5000字長文，細數王力宏的惡行，包含約砲、劈腿、王家人對她施以霸凌等，掀起狂風巨浪，而且還扯出了徐若瑄、BY2妹妹Yumi，事件一發不可收拾。

▲李靚蕾毀滅王力宏的文章中特別點名「吳xx」。（圖／翻攝李靚蕾微博）
▲李靚蕾寫下長文，揭開王力宏惡行。（圖／翻攝李靚蕾微博）
徐若瑄喊話王力宏出來面對、Yumi大動作表示已經到警察局備案，王力宏在此期間依舊龜縮不回應，直至19日凌晨，宏聲音樂發出王力宏父親的手寫信，信中替王力宏喊冤，反控李靚蕾要求數億台幣的贍養費，此舉引起李靚蕾不滿，讓她發出聲明反擊，並要求王力宏在當天下午3點公開道歉，可惜最後王力宏依舊選擇神隱。意外的是，Yumi突然上陣澄清，提到沒有介入王力宏、李靚蕾婚姻，強調與王力宏是在結婚前交往。

▲李靚蕾再度爆料王力宏於2012年、2013年劈腿她與「BY2」妹妹Yumi。（圖／翻攝Yumi微博）
▲王力宏離婚事件，扯出Yumi。（圖／翻攝Yumi微博）
到了19日深夜，王力宏終於探頭面對，發文反駁李靚蕾的控訴，並指出李靚蕾讓他生活在恐懼之中，可惜文章內容錯字連篇不說，就連李靚蕾的日文名字都寫錯，看起來誠意不足。李靚蕾隨即在今日凌晨再度上陣，回擊王力宏的指控，並怒批：「你為了保全你自己，真的什麼都做得出來。」

▲王力宏駁斥外遇指控。（圖／翻攝微博）
▲王力宏駁斥李靚蕾指控。（圖／翻攝微博）
直到今天早上10點半左右，李靚蕾於社群媒體上以5點逼問王力宏，重心一擊把王力宏打得落花流水，讓王力宏狼狽不堪，讓他終於肯放低姿態道歉，並宣布暫停演藝工作，但也不是全然認錯，不過至少比前一次錯字連連、前文不對後話的聲明好理解多了，整起事件也暫時以王力宏的認錯、暫時退出演藝圈宣告落幕。

▲李靚蕾提出5點反擊王力宏。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾提出5點反擊王力宏。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏暫時退出要娛樂圈。（圖／翻攝王力宏微博）
▲王力宏暫時退出娛樂圈。（圖／翻攝王力宏微博）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀