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已故金馬影帝陳松勇祕密生子　楊烈證實：是真的

▲左起馬力歐、范宸菲、楊烈、陳家逵出席《國際橋牌社2》上檔記者會。（圖／公視）
▲左起馬力歐、范宸菲、楊烈、陳家逵出席《國際橋牌社2》上檔記者會。（圖／公視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-12-20 19:44:38

80歲金馬影帝陳松勇腎衰竭病逝，好友楊烈和陳松勇同住林口，1年多前見到陳松勇最後一面，楊烈今（20）日出席《國際橋牌社2》上檔記者會，證實陳松勇有個兒子，「他一直都單身，好像沒交往過誰，有個兒子倒是真的，但他也不提，問他話題就轉了。」回憶陳松勇生前，楊烈說：「這個人一生講起來很灑脫，私下滿口胡言，有時候甚至動手動腳，但他屬於面惡心善的人。」陳松勇28日告別式，他也會去送最後一程。

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▲左起趙正平、范宸菲、楊烈、陳家逵、馬力歐、撒基努《國際橋牌社2》以台海危機為背景。（圖／公視）
▲左起趙正平、范宸菲、楊烈、陳家逵、馬力歐、撒基努《國際橋牌社2》以台海危機為背景。（圖／公視）
楊烈知道陳松勇糖尿病纏身，每次見面就會指責他酒少喝一點，陳松勇依舊隨身帶1瓶高粱，反過來洗腦楊烈：「不用管那麼多，人生就是這樣。」勸到後來楊烈也覺得他的人生觀滿有道理。只是陳松勇貪杯，楊烈常聽到林口跑車的司機抱怨，「阿勇酒喝成這樣，喝醉就亂罵一場。」身邊的人也拿他沒轍。楊烈說陳松勇和情同家人的外傭比較親近，「傭人在他生活占很重要的地位，沒她不行。」

《國際橋牌社2》在馬祖取景，楊烈分享當年當兵也是抽中了「金馬獎」，同梯4000多人就幸運抽到唯二的外島兵名額，到馬祖南竿外島當兵。楊烈劇中飾演總統黎清波，有場要到高登島指揮部前線巡視的戲，看到趙正平、撒基努等演員真實砲操真實還原，感動直說：「當時心情就跟台詞一樣，真心想對他們說：『你們真的訓練得不錯』。」還自爆當時當兵期間遭逢兵變，跟當時女友原本是學校同學，被兵變後在外島療傷方式，只能趁著休假時間與朋友相約出來解悶。

▲趙正平（中）認為男人離婚要大方。（圖／公視）
▲楊烈（右）重返當兵地馬祖拍戲。（圖／公視）
馬力歐憑藉《國際橋牌社》第一季演出報社編輯主任，榮獲第55屆金鐘獎最佳男配角獎，第二季再度參與演出。劇中不改快嘴快舌風格，多場指導下屬的對話台詞令人莞爾，導演透露有許多都是馬力歐即興發揮，常常讓跟他對戲的演員難以招架，讓新生代演員范宸菲，飾演他的下屬對戲挑戰高，面對馬力歐豐富的臨場反應，楊烈直說：「對他的演技真的很折服。」

范宸菲擁有政大外交系高學歷背景，參與多部植劇場系列作品出道，在八點檔戲劇中也有令人耳目一新的好表現。首次加入《橋牌》劇組飾演電視台政治線新聞記者，與眾多優秀演員如楊烈、馬力歐、郭耀仁等堪稱老師級演員對戲，滿足直呼：「能跟這麼多優秀前輩一起合作，演得好過癮。」

趙正平飾演高登島指揮部營長，雖然拍攝時間只有短短3天，但強烈感受到當地人的熱情招待。當時剛拍完時體重大約72公斤，現場大方分享早上剛量得的體重來到了70公斤。笑稱從現在就要開始準備在續集作品中繼續參演，還放話要一路拍到當上國防部長。製作人汪怡昕也透露目前續作的拍攝進度，透露趙正平角色在續集會升官到金門擔任軍事要角、馬力歐則會到知名娛樂週刊擔任總編輯、范宸菲則將由記者轉職擔任政治幕僚；第三季與外傳將在明年開拍。

《國際橋牌社2》將故事聚焦於1994年至1996年間，以第一次總統直選和台海飛彈危機為故事背景展開；由演員楊烈、路斯明、范宸菲、馬力歐、陳家逵、葉子彥、夏靖庭、林在培、張書偉、郭耀仁、湯志偉、聶秉賢、蔡燦得、劉濟民、王自強、蔣偉文、楊小黎、趙正平、安俊朋、撒基努、詹佳儒、方聖傑、吳怡霈、羅北安、林義芳、楊子儀、西田惠里奈、田士廣、何宜珊等人參與演出。25日起於公視主頻道、公視YouTube網路直播頻道、公視MOD頻道，每周六晚間9點連播兩集。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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