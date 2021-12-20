已故金馬影帝陳松勇祕密生子　楊烈證實：是真的

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《國際橋牌社2》在馬祖取景，楊烈分享當年當兵也是抽中了「金馬獎」，同梯4000多人就幸運抽到唯二的外島兵名額，到馬祖南竿外島當兵。楊烈劇中飾演總統黎清波，有場要到高登島指揮部前線巡視的戲，看到趙正平、撒基努等演員真實砲操真實還原，感動直說：「當時心情就跟台詞一樣，真心想對他們說：『你們真的訓練得不錯』。」還自爆當時當兵期間遭逢兵變，跟當時女友原本是學校同學，被兵變後在外島療傷方式，只能趁著休假時間與朋友相約出來解悶。
馬力歐憑藉《國際橋牌社》第一季演出報社編輯主任，榮獲第55屆金鐘獎最佳男配角獎，第二季再度參與演出。劇中不改快嘴快舌風格，多場指導下屬的對話台詞令人莞爾，導演透露有許多都是馬力歐即興發揮，常常讓跟他對戲的演員難以招架，讓新生代演員范宸菲，飾演他的下屬對戲挑戰高，面對馬力歐豐富的臨場反應，楊烈直說：「對他的演技真的很折服。」
范宸菲擁有政大外交系高學歷背景，參與多部植劇場系列作品出道，在八點檔戲劇中也有令人耳目一新的好表現。首次加入《橋牌》劇組飾演電視台政治線新聞記者，與眾多優秀演員如楊烈、馬力歐、郭耀仁等堪稱老師級演員對戲，滿足直呼：「能跟這麼多優秀前輩一起合作，演得好過癮。」
趙正平飾演高登島指揮部營長，雖然拍攝時間只有短短3天，但強烈感受到當地人的熱情招待。當時剛拍完時體重大約72公斤，現場大方分享早上剛量得的體重來到了70公斤。笑稱從現在就要開始準備在續集作品中繼續參演，還放話要一路拍到當上國防部長。製作人汪怡昕也透露目前續作的拍攝進度，透露趙正平角色在續集會升官到金門擔任軍事要角、馬力歐則會到知名娛樂週刊擔任總編輯、范宸菲則將由記者轉職擔任政治幕僚；第三季與外傳將在明年開拍。
《國際橋牌社2》將故事聚焦於1994年至19
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