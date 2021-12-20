彭帥時隔48天改口「否認性侵」 WTA不信重申對她的擔憂
中國女網名將彭帥11月初爆料，遭中國國務院前副總理張高麗性侵並發展成不倫戀，卻從此消失多日讓外界擔心其人身安危。不過時隔48日後，彭帥首度接受外媒訪問中，提到自己「從未指控任何人性侵自己」，純粹是遭到誤解。然而此番說法卻說服不了持續關注其人身安全的世界女子網球協會（WTA），更呼籲再度展開調查。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-20 19:45:55
彭帥在微博發布長文，指稱遭前副總理張高麗性侵後發展成不倫戀，但文章迅速被刪除，彭帥本人更是消失了三周，世界女子職業網球協會（WTA）更多次呼籲中國展開調查，甚至宣布停辦在中國的所有賽事，同時對於國際奧林匹克委員會（IOC）與彭帥的視訊通話、中國官媒環球電視網（CGTN）公布的彭帥聲明信件抱持質疑態度。
而就在19日時彭帥接受新加坡《聯合早報》訪問，當時她身穿印著「中國」字樣的紅色短T，並外搭一件鑲著中國國旗的黑色夾克出席在上海舉行的國際越野滑雪賽（FIS），並與中國籃球明星姚明交談，並稱自己一直住在北京的家裡非常安全，更否認微博該篇文章內容，改口強調「我從未說過、寫過任何人性侵我」。
對此，WTA也向《法新社》回應指出，WTA很高興看見彭帥再次出現在公共場合，但他們仍然擔心彭帥的健康安危，而這些受訪內容「無法減少WTA對她（彭帥）人身安全、自由與外界溝通以及脅迫的疑慮，也沒有提供任何的解釋」，同時也再度堅定呼籲，應該要對彭帥的性侵指控展開公平、透明且不受政府審查的全面調查。此外，WTA先前已宣布將暫停舉辦包括香港在內，所有在中國的賽事，目前也尚未提出將撤銷公告的相關說明。