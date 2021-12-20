內幕／藍營公投戰敗後檢討　親侯人士曝2關鍵隱憂

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另外，公投最後的失敗，就是新北在選前多次提醒黨中央的「戰略、戰術錯誤」，讓內部自亂陣腳，而國民黨現在要做的是整軍旗鼓、重新出發？還是互相推卸，促成退黨、甚至分裂成立新政黨？
新北地方人士表示，國民黨要轉型服務型黨中央，不該再走威權式領導，這次公投並非完全沒有機會，如今的失敗就是策略錯誤，內部要務實檢討，他比喻，「體質不調整，吃再多的藥都沒有」，黨主席與黨中央的定位重新思考。
該人士指出，他曾提醒過黨中央「黨中央角色轉型、與縣市長溝通策略」兩大關鍵問題，過去埋下的未爆彈果然造成今日的損失，國民黨已經沒有大意、見獵心喜的本錢。
他強調，國民黨只有了解自己才有辦法面對真正問題，兩黨現狀就是如此，民進黨的支持度與行政資源都比藍營多，比基本盤就是會輸，把議題打成政黨對決是一大敗筆，甚至跟黨中央站在一起的縣市首長都要擔心自己的下一步。
另一地方人士也指出，國民黨只提反萊豬、公投綁大選，民團提出的藻礁與核四都是高度爭議性的議題，但是萊豬是食安、健康問題，公投綁大選是節省政府成本問題。若當初黨中央沒有喊出四個都同意，公投不會演變至此。
至於決策過程，該人士指出，「黨中央突然冒出來『四個同意』」，把四個案子全綁在一起，在中常會、全代會都沒提過，只因民進黨喊出「四個同意」，國民黨就隨之起舞，變成拚口號、拚政黨基本盤。但是公投本質在於民眾意志，提高政黨對決只會降低投票意願，失去民主意義，國民黨的做法應該是要冷卻政黨對立的氛圍。
該人士說，這是「驕兵必敗」最清晰的驗證，黨高層當初為何不集思廣益，集體決策的方向勢必更貼近民意，也能夠共同承擔，不該一概強灌意志，否則2022一定會有反彈。若黨中央要走黨意大於民意的路線，不應該讓縣市首長都陪葬，面對一意孤行的決策核心，縣市首長只好走自己的路，若跟著違背民意，明年就等著中箭落馬。
該人士建議朱立倫，黨中央要轉型服務型黨中央，作為輔選機器，將來若有機會執政後黨主席就是當然閣揆，試著以這樣的角色變換，否則現在已經式微的國民黨，將離民意愈來愈遠。
至於黨中央部分，黨內人士表示，國民黨中央工作會報中，分析四大公投結果、竹竹合併、台中中二選區補選等相關議題，檢討範圍觸及選民接觸管道、催票方式以及論述方式，黨高層嚴令強化社會溝通，正式進入2022大選戰備狀態。
對於選後檢討，黨內人士分析，民進黨把公投操作成藍綠基本盤對決，然而在開動國家機器狂砸數億資源的情況下，僅催出約21%的「四個不同意」票，對上藍營的20%「四個同意」，結果相當接近。
該人士進一步指出，民進黨執政的桃園市、基隆市、新竹市「四個同意」皆高於不同意，綠營2022選戰已出現隱憂，藍營也會針對中南部縣市補強，面對公投結果，作為接下來大選的重要參考，並繼續爭取中間選民的認同。