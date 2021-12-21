任容萱哽咽秀Selina紅包袋　姊姊取名可愛綽號首曝光

衛視都會劇《如果花知道》演員任容萱、張睿家、石知田及邱偲琹，齊聚綜藝節目《一袋女王》宣傳新戲，劇中任容萱是一個專門幫人類進行執念斷捨離的花店女巫，大夥也特別分享私下生活斷捨離的經歷。任容萱特別秀出姐姐Selina送給她的大紅包，看到上面的親筆文字讓她忍不住再度哽咽。





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▲任容萱斷捨離不了Selina的紅包袋，愛的文字讓她好想哭。（圖／衛視提供）

《如果花知道》故事開始於一間神祕花店「花之道」。傳說只要是想斷捨離的人，都能在某個時刻、某個街角，看見這間花店的存在。身為劇中主角的眾人被問到目前至今一直無法斷捨離的東西是什麼，任容萱拿出紅包袋、演唱會與舞台劇的票根，還有整整一大疊的機票票根，連登機證、行李條牌，好幾支汰換下來的手機也不放過，因為這些東西都代表著當時的記憶，睹物思情讓她實在捨不得丟。其中，有寫字的紅包她都會留下來，現場拿出去年任爸包給她的生日紅包，不只包了66,600元，祝福詞還寫滿了整個紅包，祝福女兒能「一陸順心如意」。





另一個紅包袋則是某年姊姊Selina給她的超大的新年紅包，開頭署名「親愛的冬瓜」讓主持人有些好奇，任容萱解釋說因為她跟姊姊相差7歲，小時候的她很小一隻，Selina就覺得她矮矮小小的像個矮冬瓜，所以才有個這麼可愛的稱呼。一旁主持人曾國城幫忙唸出上面的文字「痛恨那個小時候欺負你不懂珍惜你的自己，還好我尚有一輩子的餘額可努力，我愛你如同你愛我一樣」，疼惜之意溢於言表，也讓任容萱略帶哽咽地說：「我每次看她寫的我都會哭」，姊妹情深讓大家相當感動。





▲張睿家大聊捨不得穿的限量籃球鞋。（圖／衛視提供）

▲石知田（右）和邱偲琹上衛視中文台《一袋女王》，談到斷捨離不約而同都祭出高中珍藏小物。（圖／衛視提供）

張睿家則是帶來兩雙不只捨不得丟，更捨不得穿的限量籃球鞋，甚至可能已經氧化一穿就會壞掉的程度，讓大家覺得好可惜。不過對於張睿家來說，球鞋對他來說的意義不只是因為喜愛，而且代表的「就是要擁有啊！」所以就算不穿也不常看，光是把鞋放在家中某個角落好好保存著，就很有意義。石知田則保留著12年前師大附中畢業前夕，滿是同學、隔壁班、認識的學弟妹簽名的制服，石知田說自己上高中前很宅，因為就讀師大附中還參加了舞蹈社，才開啟了自己的表演之路。邱偲琹則是留著一整箱高中時期跟同學、好友互傳紙條跟書信，滿滿回憶都藏在紙箱裡。衛視中文台《一袋女王》本集內容就在21日晚上11點播出。



